von Ralf Göhrig

Mit Spannung erwartet, liegt die Jestetter Dorfchronik 2019 seit wenigen Tagen vor. Mit 120 Seiten und 292 Gramm Gewicht ist sie etwas weniger umfangreich ausgefallen, als die vergangene Ausgabe. Erstmals nach dem Tod von Rainer Denzel im Mai 2019 war Ralf Göhrig für die Jahreschronik verantwortlich.

Blaugrauer Einband mit einem geheimnisvoll, mystischen Umschlagbild, das eine grau-schwarze Wolkenwand mit Regenbogen über dem Flachshof, aufgenommen im Spätsommer 2019, zeigt, macht die 139. Ausgabe der Dorfchronik Lust, darin zu blättern und zu lesen. Mit 23 Berichten von zwölf Autoren, acht Farbseiten, jeder Menge Statistik und 210 Bildern ist die diesjährige Ausgabe ein Ergebnis unzähliger Stunden ehrenamtlichen Einsatzes.

Layout in Kanada

Einmal mehr wurde in Jestetten deutlich, wie sehr sich Rainer Denzel in seine Wahlheimat eingebracht hatte. Mit viel Engagement versuchte das Redaktionsteam um Bürgermeisterin Ira Sattler das entstandene Vakuum zu füllen. „Ich bin froh, dass es mit der Jestetter Chronik nahtlos weiter geht“, sagte die Rathauschefin im Gespräch mit dieser Zeitung und dankte den Beteiligten für ihre Mitarbeit.

Einen besonderen Dank sprach sie dabei an Isabell Röhm aus, die für den Satz und das Layout der Chronik verantwortlich ist. In stundenlangen Sitzungen via Internet-Telefonie mit den örtlichen Redakteuren und der Schriftleitung erarbeitete die in Kanada lebende Exil-Jestetterin das nun vorliegende Produkt.

Chronik seit 70 Jahren

Die Jestetter Chronik gibt es bereits seit 70 Jahren. Damals hatte Bürgermeister Ernst Abend (CDU) die Idee, das Ortsgeschehen für die Nachwelt festzuhalten. Zunächst mehrmals im Jahr, erscheint die Jestetter Chronik seit 1974 als Jahresausgabe. In diesem Jahr gibt es neben den chronologisch aufgereihten Ereignissen Berichte über aktuelle Gemeindeentwicklungen, ein Portrait über die Künstlerin Elsbeth Maria Tomasi, die Hombergnarren, eine Pilgerreise zum Kloster St. Otmar und vieles mehr zu lesen und zu erfahren.

Die Jestetter Chronik wird kostenlos an jeden Haushalt verteilt. Doch viele Interessiert konnten kaum so lange warten und holten sich ihr Exemplar bei Romina Derr, der Assistentin der Bürgermeisterin ab. Derr versandte mehr als 200 Exemplare der Chronik an ehemalige Jestetter in aller Welt und so gelangt das Werk quer über den Globus bis nach Australien, Chile oder Kanada.

Die Jestetter Chronik erscheint jährlich Mitte Dezember. Herausgeberin ist die Gemeinde Jestetten.