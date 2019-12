von Peter Schütz, Heidi Rombach, Ralf Göhrig, Manfred Dinort

Rheinfelden

Beim damaligen Kaufhaus Blum in der Rheinfelder Innenstadt gingen Schaufensterscheiben zu Bruch.

Bild: Heidemarie Rombach ARCHIV

In der Friedrichstraße in Rheinfelden knickte der Orkan Lothar die Weihnachtsdekoration um.

Bild: Heidemarie Rombach ARCHIV

Die Feuerwehr rückte in die Schillerstraße in Rheinfelden aus, um die Sturmschäden zu beseitigen.

Bild: Heidemarie Rombach ARCHIV

Im schweizerischen Möhlin bei Rheinfelden waren Straßen durch umgeknickte Bäume versperrt.

Bild: Heidemarie Rombach ARCHIV

Hotzenwald

Orkan Lothar kippte im Hotzenwald diesen Bauwagen um.

Bild: Peter Schütz

Eine Wand voller Baumstämme: Am Energiemuseum in Hottingen wurde das Sturmholz gelagert, das aus den Wäldern abtransportiert wurde. Im Vordergrund ist das Auto von Berichterstatter Peter Schütz zu sehen. Er machte dieses Bild, um die Dimension des Schadens zu zeigen.

Bild: Peter Schütz

In Egg ließ Sturm Lothar die Bäume wie Streichhölzer umknicken.

Bild: Peter Schütz

Aufräumen nach dem Sturm: In der Gemeinde Rickenbach mussten zahlreiche Waldarbeiter große Schäden in den Wäldern beheben.

Bild: Peter Schütz

Albbruck

Verwüstungen richtete Orkan Lothar auch an der Ortsverbindungsstraße vom Albbrucker Ortsteil Buch in Richtung Albtalstraße an. Im Hintergrund ist die Rauchfahne des AKW Leibstadt zu sehen.

Bild: Manfred Dinort

Jestetter Zipfel

Auch im Jestetter Zipfel richtete der Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 große Schäden an. Im Gewann Breitenhaag zwischen Jestetten und Lottstetten begutachten der damalige Jestetter Bürgermeister Alfons Brohammer, Förster Ralf Göhrig und der Büroleiter des ehemaligen Forstamts Jestetten, Walter Ritter, (von links) die Schäden.

Bild: Ralf Göhrig

Förster Ralf Göhrig hat das Ausmaß des Schadens in den Wäldern in Jestetten und Lottstetten in zahlreichen Bildern dokumentiert, hier das Gewann Dammboden (Altenburg).

Bild: Ralf Göhrig

Sturmschäden im Gewann Lakten (Jestetten).

Bild: Ralf Göhrig

Sturmschäden im Gewann Buchhalde (Lottstetten-Nack).

Bild: Ralf Göhrig

Sturmschäden im Gewann Breitenhaag (zwischen Jestetten und Lottstetten).

Bild: Ralf Göhrig

Sturmschäden im Gewann Ettenberg (Jestetten).

Bild: Ralf Göhrig

Der damalige Bürgermeister Alfons Brohammer und Förster Ralf Göhrig stehen im Wald im Gewann Breitenhaag zwischen Jestetten und Lottstetten und inspizieren den Schaden.