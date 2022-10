von Sabine Gems-Thoma

Mit der Ausrichtung des 47. Stetten-Turniers steht im kommenden Jahr an Pfingsten, vom 26. bis 29. Mai, ein sportliches Großereignis ins Haus. Schon seit geraumer Zeit sind die Organisatoren vom FC Hochrhein Hohentengen-Stetten mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Kürzlich trafen sie sich mit allen Vertretern der neun teilnehmenden Fußballvereine aus den jeweiligen Stetten zur Abschlussbesprechung. Neben dem Sport stehen das Feiern und die Geselligkeit im Mittelpunkt. Seit 1975 treffen sich jährlich an Pfingsten neun Mannschaften aus verschiedenen „Stetten“ in Deutschland zu einem außergewöhnlichen Fußballturnier. Hier geht es nicht nur um den sportlichen Sieg, auch um Begegnung, Feiern und Pflege von Freundschaften.

Das Stetten-Turnier Das 47. Stetten-Turnier findet an Pfingsten vom 26. bis 29. Mai 2023 auf der Sportanlage des FC Hochrhein in Stetten statt. Neun Stetten nehmen an dem Traditionsturnier teil. Neben dem Fußballturnier wird ein attraktives Rahmenprogramm mit Spitzenbands im großen Festzelt geboten. Mehr zum Stetten-Turnier unter www.fc-hochrhein.de/stettenturnier, www.stetten-turnier.de oder auf Instagram und Facebook.

Eigentlich sollte das Stetten-Turnier turnusgemäß schon 2020 am Hochrhein stattfinden, übrigens zum 5. Mal. Wegen Corona wurde es jedoch zweimal verschoben. 2022 sprang Stetten/Pfalz als Ausrichter ein, 2023 findet das überaus beliebte Turnier, zu dem um die 800 Gäste aus den Stetten aus Haigerloch, Hechingen, der Pfalz, dem Remstal, Mühlheim, der Rhön, Karlstadt und dem Allgäu erwartet werden, nun in Stetten-Hohentengen statt.

Marius Schäuble, Vorsitzender des Organisationskomitees, begrüßte die Vereinsvertreter und die Mitglieder des Festausschusses zur Abschlussbesprechung im Vereinsheim in Stetten. Bürgermeisterstellvertreter Richard Wagner sicherte die bestmögliche Unterstützung durch die Gemeinde und die Übernahme der Schirmherrschaft zu. Heinz Albiez, Vorsitzender des Stetten-Turniers, danke dem FC Hochrhein für die Ausrichtung des Turniers in 2023. Um ein solches viertägiges Großereignis bewältigen zu können, bedarf es vieler Helfer. Der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten freut sich daher über Unterstützung aus der Bevölkerung, sei es mit der Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten oder bei Aufbau und am Festbetrieb. Melden kann man sich über die Vereinshomepage.

Blick auf das Programm

Los geht das Großereignis mit Rahmenprogramm mit der Eröffnung am Freitag, 26. Mai, mit einem Handwerkervesper, dem Musikverein Hohentengen und einer Partynacht mit „Allgäu Power“. Turnierbetrieb ist am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Am Samstagabend spielt die Show- und Partyband Xtreme im großen Festzelt, am Sonntag nach der Siegerehrung die Band Volxx Liga. Montag ist Abreisetag. Der politische Empfang ist am Samstag im Rathaus geplant.