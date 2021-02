von Peter Koch

„Uff de Suche noch d‘ Fasnacht“ heißt der Beitrag der Hotzenguggi Herrischried, die sich damit am Fasnachts-Videowettbewerb des SÜDKURIER beteiligt. Die Hotzeguggi gehören zu den ganzen Fixen: Bereits ein Tag, nachdem sie davon erfahren hätten, sei das Video online gewesen, erzählt der zweite Vorsitzende Tobias Gottstein. Es sei sofort klar gewesen, dass sie dabei mitmachen wollten, ergänzt er. Und so hatten sie ihren Beitrag bereits am 6. Januar fertiggestellt und hochgeladen.

Die Geschichte, die von Manuel Allgaier und Michael Siebold gespielt wird, handelt vom Vorsitzenden der Hotzenguggi, der jedes Jahr, nach der Fastnacht in einen langen Sommerschlaf fällt. Erst wenn die fastnachtslose Zeit zu Ende geht, zur neuen Saison, wird er, mitten im Winter, wach.

Das Erwachen ist in diesem Jahr allerdings ein böses, als er erfährt, dass Corona die „Fasnacht“, die „Beize“ und die „Fäschte“ geklaut hat. Es entfährt ihm ein Fluch und er fragt: „Was war das denn für ein Jahr für euch?“ Da kann nur ein Bier den Schmerz lindern.

Dann begibt sich der Oberguggi auf die Jagd. Er verfolgt Corona durch den Hotzenwald und jagt ihm dabei ein gestohlenes Instrument ab. Schwer lädiert kommt er von seinem Jagdausflug zurück, ist aber guter Dinge, denn wie er mitteilen kann, hat er selber Corona schwer beschädigt. Und so ist er sich sicher: „Nächtes Jahr gibt‘s wieder eine Fasnacht!“

Die Hotzenguggi Herrischried gründete sich 1990 aus Narren der Trachtenkapellen Herrischried und Hogschür, die schon damals zur Fastnacht durchs Dorf zogen. Aktuell hat der Verein 20 Mitglieder. Vorsitzender ist Manuel Allgaier, er ist unter 1.vorstand@hotzenguggi.de erreichbar. Wer sich über die Geschichte des Vereins und Aktuelles informieren möchte, der kann dies auf der Website www.hotzenguggi.de.

Eines versteht sich beim SÜDKURIER-Videowettbewerb: Bei der Produktion der Videos musste auf die geltenden Coronaregeln Rücksicht genommen werden. Daneben sollten sich die teilnehmenden Vereine und Gruppen auf eine Videodauer von drei Minuten beschränken.

Über 100 Zünfte haben sich an unserer SÜDKURIER-Aktion beteiligt und bunte und kreative Videos erstellt. Für die Sieger Teilnehmer gibt es geldpreise zu gewinnen. Wer am Ende die Nasen vorne hat, bestimmen die SÜDKURIER-Leser, die für ihren Lieblingsbeitrag abstimmen können. Hier können Sie noch bis Freitag, 12. Februar, abstimmen: https://aktion.suedkurier.de/fastnacht/

Die sehr unterschiedliche Herangehensweise der einzelnen Zünfte und Gruppen können sie auch auf der Websiteadresse des SÜDKURIER www.suedkurier.de/region/skonair/ entdecken.

Schauen sie sich die närrischen Videos an. Die Beiträge sind nach Regionen sortiert, sodass sich Interessierte auch in der weiteren Region umschauen können. Die Links zur Abstimmung finden sich auch nochmal unter dem jeweiligen Video. Die Gewinner werden über die SÜDKURIER Medien bekannt gegeben.