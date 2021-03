von Charlotte Fröse

Die Grünen liegen in Herrischried mit einem Wahlergebnis von 32,64 Prozent für den 17. Landtag im Gleichklang mit den Ergebnissen auf Landesebene. Groß ist die Freude darüber, dass der Grünen-Kandidat Niklas Nüssle per Direktmandat in den Landtag einziehen wird und auch die CDU-Kandidatin, Sabine Hartmann-Müller, über ein Zweitmandat wieder in Stuttgart vertreten sein wird.

„Die Hoffnung war da, dass wir einen Landessitz erreichen, nachdem es bei der letzten Wahl nur knapp nicht gereicht hat“, berichtete Dirk Bürklin, Herrischrieder Grünen-Gemeinderat und Sprecher des Grünen-Ortsverbands Herrischried. Dass es nun geklappt hat, damit ist Dirk Bürklin sehr zufrieden. „Mit Niklas Nüssle haben wir einen guten Vertreter für den Landkreis, der aus der Kommunalpolitik kommt“, betonte Bürklin.

Nüssle, er ist seit 2017 Kreisvorsitzender im Kreisverband Waldshut, seit 2019 Kreisrat im Landkreis Waldshut und Gemeinderat in Wutöschingen, sei ein junger dynamischer Politiker der ansprechbar sei für die Region, sagte Bürklin. Seinen Wirkungskreis hat er im östlichen Landkreis. In Herrischried ist er nicht so bekannt. Bedingt durch die Corona-Pandemie, sei ein persönliches Treffen in Herrischried mit dem Kandidaten vor der Wahl nicht möglich gewesen, bedauert Bürklin. Sobald es die Corona-Lage zulässt, soll jedoch eine Vorstellung erfolgen.

Christian Dröse, Bürgermeister und Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Herrischried, freute sich im Rückblick auf die Landtagswahl am Sonntag, dass mit der CDU-Kandidatin Sabine Hartmann-Müller, neben dem Direktkandidaten der Grünen Niklas Nüssle, ein zweiter Vertreter aus der Region im Landtag vertreten sein wird. „Das stärkt die Stimme des Landkreises und die des ländlichen Raums“, betonte Dröse. Zu Sabine Hartmann-Müller, die bereits eine Periode dem Landtag angehörte und die nun über ein Zweitmandat wieder einziehen wird, bestehe ein enges Verhältnis.

„Wir schätzen sie sehr, sie setzt sich stark für uns ein“, sagte Dröse zur Abgeordneten. Auf die Herrischrieder Gemeindepolitik habe der Wahlausgang der Landtagswahl keinen direkten Einfluss, so Dröse. „Wir sind ein farbiger Gemeinderat, die Partei spielt dabei keine Rolle“, versicherte Dröse.