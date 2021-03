von Charlotte Fröse

In Herrischried sind die Grünen die klaren Gewinner der Landtagswahl. Sie erhielten mit 32,6 Prozent (343 Stimmen) die meisten Voten und legten im Vergleich zur letzten Wahl, bei der sie 30,7 Prozent erzielten, rund zwei Prozentpunkte zu. Die CDU musste Verluste hinnehmen. War sie 2016 mit 32,7 Prozent noch stärkste Partei, kam sie aktuell lediglich auf 26,2 Prozent (275 Stimmen). Verluste musste auch die AfD einstecken. Statt der 16,1 Prozent, die sie 2016 aus dem Stand erzielte, wählten sie bei dieser Wahl lediglich 12,8 Prozent (134 Stimmen).

Mit einem deutlichen Stimmengewinn ging die FDP aus der Wahl hervor. Mit 9,5 Prozent (100 Stimmen) lag das Ergebnis deutlich über dem von 2016, bei dem die FDP 5,9 Prozent der Stimmen erhielt. Ein Abwärtstrend ist bei der SPD zu verzeichnen. Sie kam gerade mal auf 5,8 Prozent (61 Stimmen). Bei der letzten Wahl lag sie noch bei 7,6 Prozent.

Coronabedingt gab es für die 1935 Wahlberechtigten in Herrischried nur zwei Wahlbezirke. Neben der Briefwahl konnte noch in der Rotmooshalle gewählt werden. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,4 Prozent und damit um fast 10 Punkte niedriger als bei der letzten Landtagswahl, als 63 Prozent an die Urne gingen.