Jubel bei den Grünen, Katerstimmung bei der CDU: Erstmals werden die Grünen stärkste Kraft in Waldshut-Tiengen

Grüne Erfolgswelle auch in der Großen Kreisstadt: Bei der Landtagswahl gaben mehr als ein Drittel der Wähler ihre Stimme für die Grünen und damit für den Kandidaten Niklas Nüssle, der als erster grüner Abgeordneter des Wahlkreises Waldshut in den Landtag einzieht. Die CDU hat in Waldshut-Tiengen hingegen fast zehn Prozentpunkte eingebüßt.