Der Feuerwehrkommandant, CDU-Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Christian Dröse will sich in seiner Heimatgemeinde Herrischried um das Bürgermeisteramt bewerben. Er werde gleich zu Beginn der offiziellen Frist am Samstag um 0.01 Uhr seine Unterlagen auf dem Rathaus einreichen, so Dröse am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich will der erste sein, der seine Bewerbung abgibt!“

Viele Herrischrieder hatten erwartet, dass Dröse seinen Hut in den Ring wirft. „Mein Herz schlägt für Herrischried. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich mich bewerbe“, erklärte der 41-Jährige. Tatsächlich kann er eine beeindruckende Liste ehrenamtlicher Tätigkeiten vorweisen. Bereits seit 2005 führt der verheiratete Vater zweier Kinder die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, damals war er mit 26 Jahren jüngster Feuerwehrkommandant im Landkreis. Weiter ist er derzeit im Gewerbeverein Herrischried und im Kreisfeuerwehrverband aktiv. Auch in der Freilichtbühne Klausenhof arbeitete er bereits im Vorstand mit. 2014 wurde Dröse auf der Liste der CDU erstmals in den Gemeinderat gewählt und 2019 bestätigt. Ebenfalls seit 2019 ist er zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Zur Person Christian Dröse wurde 1979 in Heidelberg geboren und wuchs in Hogschür auf. Nach der Mittleren Reife an der Realschule Wehr absolvierte er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Als Alternative zum Wehr- oder Zivildienst verpflichtete er sich mit 18 Jahren zum freiwilligem Feuerwehrdienst. Seit 2001 ist Dröse bei einer Schweizer Firma als SAP-Berater beschäftigt. Christian Dröse ist seit 2002 verheiratet, hat zwei 15 und 6 Jahre alte Söhne und lebt mit seiner Familie in Obergebisbach. Er ist römisch-katholischen Glaubens und gehört der CDU an, deren Herrischrieder Ortsverband er seit 2019 leitet. Seit 2005 ist Dröse Kommandant der Feuerwehr, seit 2014 gehört der dem Gemeinderat Herrischried an, seit 2019 ist er Bürgermeisterstellvertreter.

„Es wird eine spannende Zeit. Ich freue mich darauf“, sagt Dröse über die bevorstehenden Wochen. Seine Entscheidung für eine Kandidatur habe er mit seiner Frau Sabine und auch den beiden Söhnen Fabian und Felix abgesprochen. Am Donnerstag habe er seine bevorstehende Bewerbung Bürgermeister Berger mitgeteilt.

Konkrete kommunalpolitische Vorhaben will Dröse derzeit noch nicht benennen. Er wolle jetzt erst einmal seinen Wahlkampf vorbereiten und diesen dann nach dem Ende der Fasnacht Anfang März beginnen, erklärte er.

Die Bürgermeisterwahl wird am 26. April abgehalten, zu der Amtsinhaber Christof Berger nicht mehr antreten wird. Noch bis 30. März können sich Bewerber melden, für den 16. April ist eine offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der Rotmooshalle vorgesehen. „Selbstverständlich“ werde er aber auch eigene Wahlversammlungen abhalten, kündigte Dröse an. „Ich verstecke meine CDU-Mitgliedschaft nicht, ich betrachte mich aber als unabhängigen Bewerber“, so Dröse. In einer Gemeinde von der Größe Herrischrieds gehe es nicht um Partei- sondern um Sachpolitik.