Die Bewerbervorstellung am Montagabend im Vorfeld der Bürgermeisterwahl vom 29. Januar 2023 stieß auf großes Interesse. Rund 500 Personen besuchten die Veranstaltung in der Hotzenwaldhalle, nur wenige Stühle blieben leer. Gemeinderat Matthias Eschbach, Vorsitzender des Wahlausschusses, moderierte die Vorstellung, Peter Keck wachte über das Einhalten der vorgegebenen Zeit.

Die Gemeinderäte Matthias Eschbach, links, und Peter Keck führten durch die Bewerbervorstellung. | Bild: Peter Schütz

Jeder der drei Bewerber – Mike Biehler, Carsten Quednow, Daniel Stiller – hatte zehn Minuten Zeit, sich selbst vorzustellen. Darauf folgten je zehn Minuten für Fragen aus dem Publikum. Diese Gelegenheit wurde bei Biehler und Quednow nahezu ausgeschöpft, bei Stiller war nach drei Fragen Schluss.

Podiumsdiskussion am 19. Januar Nächste Gelegenheit, sich ein Bild von den Bürgermeisterkandidaten zu machen, ist die Podiumsdiskussion vom Medienhaus SÜDKURIER am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Mike Biehler und Daniel Stiller haben ihre Teilnahme zugesagt. Amtsinhaber Carsten Quednow erklärte hingegen, nicht teilnehmen zu wollen. Die Bürgermeisterwahl in Görwihl findet am Sonntag, 29. Januar 2023, statt. Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am Sonntag, 12. Februar 2023, eine Neuwahl statt, bei der die höchste Stimmenzahl entscheidet. Die Wahlzeit dauert jeweils von 8 bis 18 Uhr. Das Wahllokal befindet sich in der Hotzenwaldhalle. Dort wird auch das Ergebnis der Wahl verkündet. Der Wahlraum ist rollstuhlgerecht.

Die Reihenfolge der Bewerber entsprach derjenigen auf dem Wahlzettel: Mike Biehler zuerst, danach Carsten Quednow, schließlich Daniel Stiller. Die von allen drei Bewerbern aufgeführten Themen waren die Förderung des Vereinslebens sowie die Entwicklung von Ärzteversorgung und Gewerbeflächen. Die Lösungsansätze waren weitgehend identisch.

Mike Biehler (40) macht den Auftakt

Ich bringe die Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters mit: Mike Biehler traut sich viel zu. | Bild: Peter Schütz

Der frühere Leiter des Görwihler Rechnungsamtes steht heute dem Hauptamt von Donaueschingen mit 20 Mitarbeitern vor. Seine Überzeugung: „Ich bringe meiner Ansicht nach die Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters mit.“ Wofür er sich stark machen will: gute Kinderbetreuung, mehr Gewerbeflächen, eine ärztliche Gemeinschaftspraxis oder ein medizinisches Versorgungszentrum, eine Einrichtung für Betreutes Wohnen, schnelle Umsetzung des Baugebietes Breite in Görwihl.

Gefragt, was er den Jugendlichen anbieten will, rückte er eine Kooperation mit den Vereinen in den Fokus. Konkret: „Mehr Förderung für die Vereine, die mehr für die Jugend tun“, so Biehler. Angesprochen auf ein Vereinsheim in Oberwihl antwortete er: Er habe es auf der Agenda stehen, weil „Oberwihl ein Vereinsgebäude benötigt“. Wofür er sich auch aussprach: künftige Bürgerversammlungen, denn „sie sind wichtig und gehören zur transparenten Gemeindearbeit“. Außerdem würde er einen Automatenladen mit Produkten von regionalen Anbietern auf den Weg bringen.

Was Carsten Quednow (52) sagte

Ich kandidiere voller Tatendrang“: Carsten Quednow will noch einmal Bürgermeister werden. | Bild: Peter Schütz

Er erklärte, er sehe sich fachlich gut gerüstet, das Amt des Bürgermeisters weiterhin auszuführen. „Ich lebe diesen Beruf seit 24 Jahren“, sagte er. Und: „Ich kandidiere voller Tatendrang.“ Was ihn von seinen Herausforderern unterscheide, brachte er so auf den Punkt: „Ich bin unabhängig, da ich keine familiären Verknüpfungen in der Gemeinde habe.“ Für die künftige medizinische Versorgung setze er auf ein Ärztehaus, zudem wolle er Bürgergespräche initiieren.

Auf Bernhard Zumkellers Kritik, Anträge für Reisepässe seien umständlich, reagierte Quednow so: „Wir sind von Personalknappheit gebeutelt worden.“ Die Frage von Anna-Maria Huber, welches sein größter Fehler in seiner Zeit als Bürgermeister war, beantwortete er ausweichend. Er sehe keine Fehler, eher Herausforderungen. Eine davon sei die Diskussion um die Erhöhung der Hundesteuer gewesen. „Diese Härte habe ich nicht erwartet“, blickte Quednow zurück. Angesprochen auf das Ende der Hauptschule in Görwihl, sagte er: „Der politische Wille des Landes war, die Hauptschulen zu schließen. Die Familien haben auch nicht mehr auf diese Schulart gesetzt. Da konnten wir nichts ändern.“

Nicht nur reden, sondern umsetzen“: Daniel Stiller will sich aktiv einbringen. | Bild: Peter Schütz

Daniel Stiller (32) stellt sich vor

Zu Beginn sagte er: „Meine Vision ist es, die Gemeinde Görwihl zur Hotzenwaldmetropole zu machen.“ Der Handwerker, der in mehreren Vereinen ehrenamtlich tätig ist, will seinen Mangel an Kenntnis von der Verwaltungsarbeit mit Schulungen und Kursen beheben. Gute Ideen habe er etliche, bemerkte er, zum Beispiel die Bildung einer Energiegemeinschaft oder der Ausbau von Camping- und Wohnmobilstellplätzen.

Was er auch anstrebe: Erweiterung von Gewerbeflächen, Schaffung von Anreizen für Ärzte und Apotheker, ein Mitfahrbänklein, Förderung des Ehrenamtes, ein Bauernmarkt, ein Friedwald, Schutz der Lebensmittel vor Verschwendung, Eröffnung eines Jugendhauses in der ehemaligen Hauptschule. Sein Credo: „Nicht nur reden, sondern umsetzen, dafür stehe ich.“

Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle. Die Bewerber hielten sich an die vorgegebenen Zeitrahmen. Matthias Eschbachs Fazit: „Es war ein sehr disziplinierter Ablauf.“