Wer hat am Sonntag, 29. Januar, bei der Görwihler Bürgermeisterwahl die Nase vorn? Diese Frage werden die Wählerinnen und Wähler beantworten müssen. Denn auf dem Stimmzettel stehen die Namen von drei Kandidaten.

Neben Amtsinhaber Carsten Quednow stehen zwei Herausforderer zur Wahl: Der aus Görwihl stammende aktuelle Donaueschinger Hauptamtsleiter Mike Biehler sowie der gelernte Maler und Lackierer Daniel Stiller, ebenfalls aus Görwihl.

In drei Redaktionsgesprächen haben wir den drei Bewerbern auf den Zahn gefühlt und gefragt:

Was hat Sie zur Kandidatur bewogen?

Wie beurteilen Sie die Entwicklung Görwihls in den vergangenen Jahren?

Was wollen Sie in den kommenden acht Jahren besser machen?

Was Kandidat Mike Biehler für Görwihl möchte

Ob bei der Ausweisung von Wohngebieten, der Entwicklung von Gewerbeflächen oder auch der Ärzteversorgung: Mike Biehler, der auf dem Stimmzettel ganz oben stehen wird, sieht einigen Nachholbedarf für Görwihl. Wie er im Gespräch verrät, wurde er schon im Sommer 2021 aus den Reihen aller drei Gemeinderatsfraktionen auf eine Bewerbung in Görwihl angesprochen.

Was Kandidat Carsten Quednow für Görwihl möchte

Amtsinhaber Carsten Quednow zieht eine positive Bilanz seiner Arbeit. Mit 52 Jahren fühle er sich noch voller Kraft, um für die Hotzenwaldgemeinde etwas zu bewegen. Er wolle in Görwihl in Ruhestand gehen, so Quednow, der uns verrät, während seiner Amtszeit auch aus anderen Gemeinden auf eine Kandidatur angesprochen worden zu sein.

Was Kandidat Daniel Stiller für Görwihl möchte

Dritter Bewerber im Bunde ist Daniel Stiller, mit 33 Jahren der jüngste der Kandidaten. In seinem Wahlkampf nennt er dutzende Ideen, Projekte und Initiativen, die er unterstützen möchte. Aber braucht es dafür einen Bürgermeister Daniel Stiller? Im Gespräch erklärt er, wie er seine Rolle definiert.

Noch Fragen? Kommen Sie zur SÜDKURIER-Podiumsdiskussion

Das SÜDKURIER Medienhaus wird am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Hotzenwaldhalle Görwihl eine Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde abhalten. Es steht nicht eine vorbereitet Rede der Kandidaten im Mittelpunkt, vielmehr müssen sich die Teilnehmer den Fragen der Moderatoren, der Mitbewerber und ebenfalls des Publikums stellen.