von Werner Probst

Die berufliche Erfolgsleiter von Yannic Schlachter aus Birkingen zeigt steil nach oben. Nachdem der 20-Jährige seine Ausbildung zum Fliesenleger bei dem Görwihler Fliesen- und Natursteinbetrieb Gerspach machte, als Kammersieger abschloss und dann auch Landessieger wurde, trat er in Bad Zwischenahn an, um im Bundeswettkampf bei der 68. Deutschen Meisterschaft sein Können aufzuzeigen.

Mit dem zweiten Platz und dem Gewinn der Silbermedaille konnte er diesen Wettbewerb hervorragend abschließen. Jetzt will er an den Europäischen Meisterschaften teilnehmen.

Die Aufgabenstellung für die jungen Fliesenleger war bei der Deutschen Meisterschaft nicht einfach. So musste passend zum Veranstaltungsort im Fliesenspiegel eine Mühle und ein Segelschiff abgebildet werden und vor der linken Wandflächenhälfte waren Bodenfliesen zu verlegen und die Jahreszahl einzuarbeiten.

Mit seinem zweiten Platz hat sich Yannic Schlachter somit für den Wettkampf klassifiziert, der Ende April in Seebruck am Chiemsee stattfindet. Hierbei trifft er auf den ersten Bundessieger aus Zetel in Niedersachsen und den aus Aalen stammenden Weltmeister von 2019. Der Sieger dieses Trios ist dann für die Europameisterschaft im Herbst 2020 klassifiziert.

Spaß vom ersten Arbeitstag an

Yannic Schlachter machte seine Ausbildung zum Fliesenleger bei der Firma Gerspach Fliesen in Görwihl. Vom ersten Tag an habe ihm die Arbeit immer Spaß gemacht, sagte der neugebackene zweite Bundessieger und merkte sogleich an, dass er auch weiterhin der Firma treu bleiben wolle.

Dass er einmal den Beruf des Fliesenlegers ergreifen wird, dafür sammelte er schon zu seiner Schulzeit die ersten Eindrücke von dem Beruf. Er schloss die Schulzeit mit der mittleren Reife ab und dass schließlich die Firma Gerspach sein Ausbildungsbetrieb wurde, kam auch nicht von ungefähr.

Schon als er sich im Betrieb vorstellte, war er von dem am Haus angebrachten Weltmeisterstück von Guido Gerspach aus dem Jahre 2001 nicht nur sehr angetan, sondern weckte in ihm auch den Ansporn, seinem Vorbild nachzueifern.

„Yannic Schlachter hat ein Händchen für exaktes Arbeiten“, sagte Mitgeschäftsführer Guido Gerspach und für den frischgebackenen deutschen Vizemeister im Fliesenlegerhandwerk steht auch ganz klar, dass er alles daran setzen wird, sich auch für die Europameisterschaft zu klassifizieren.

Treue zum Ausbildungsbetrieb

Yannic Schlachter macht die tägliche Arbeit als Fliesenleger sehr viel Spaß. So wird er auch weiterhin als Geselle seinem Ausbildungsbetrieb treu bleiben. Keinesfalls will er auf seinen bisher erreichten Zielen ausruhen. Langfristig denkt er daran, auch die Meisterprüfung abzulegen, um auch jungen Auszubildenden sein Können zu vermitteln.