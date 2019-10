von Werner Probst

Wiederum schloss ein Auszubildender zum Fliesenleger bei der Firma Gerspach Fliesen in Görwihl seine Ausbildungszeit mit einer hervorragenden Bewertung ab. Yannic Schlachter aus Birkingen wurde als Fliesenlegergeselle nicht nur Kammersieger, sondern auch Landessieger. So wird er demnächst nach Bremerhaven reisen, um dort am Bundeswettbewerb sein Können aufzuzeigen.

Eindrücke vom Fliesenlegerhandwerk

Yannic Schlachter stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er über seine Ausbildungszeit und auch seine Zukunftsvorstellungen berichtete. 1999 geboren, ging er in Waldshut auf die Realschule, die er dann mit der mittleren Reife abschloss. Den Beruf des Fliesenlegers zu lernen, kam nicht von ungefähr, denn schon in seiner Schulzeit gewann er Eindrücke vom Fliesenlegerhandwerk.

Arbeit macht ihm großen Spaß

„Man sieht jeden Abend was man gemacht hat“, sagte Yannic Schlachter. Die Arbeit hat mir bislang immer viel Spaß gemacht“, sagte er. Dass er schließlich bei der Firma Gerspach das Handwerk erlernte, kam nicht von ungefähr. Bereits vier Auszubildende wurden Innungssieger und Zwei schafften es zum Landessieger.

Die Ausbildung im Fliesenlegerhandwerk schloss Yannic Schlachter aus Birkingen als Landessieger ab. Unser Bild zeigt Yannic Schlachter (Mitte) mit den beiden Geschäftsführern von Fliesen Gerspach, Guido Gerspach (links) und Roman Gerspach (rechts). | Bild: Werne rProbst

Für Yannic Schlachter, der ein Händchen für exaktes Arbeiten hat, ist seine Zielsetzung klar. Er möchte auch auf Bundesebene möglichst weit vorne landen. An Vorbilder mangelt es bei ihm keineswegs, denn Mitgeschäftsführer Guido Gerspach schaffte es 2001 zum Weltmeistertitel.

Meisterprüfung im Blick

Yannic Schlachter wird auch als Geselle seinem Ausbildungsbetrieb treu bleiben. In naher Zukunft wolle er aber auch die Meisterprüfung ablegen. „Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg“, sagte der frischgebackene Fliesenlegergeselle, der in seiner Freizeit auch künftig im Musikverein Birndorf auf dem Flügelhorn spielen will.

Leistungswettbewerb

Yannic Schlachter war einer der Kammersieger des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks und konnte als solcher auf Landesebene antreten. Die Landessieger treten dann auch auf Bundesebene an.