Zu einem rätselhaften Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers kam es am Samstag, 14. Oktober, kurz nach Mitternacht in Dogern. Wie die Polizei informiert, hatte eine Zeugin der Integrierten Leitstelle in Waldshut ein stark beschleunigendes Motorrad sowie einen anschließenden Knall mitgeteilt. Die Polizei sei zwar schnell vor Ort gewesen, konnte aber nur feststellen, dass ein Motorrad auf der Fahrbahn lag – der Fahrer flüchtete zu Fuß.

Erste Ergebnisse der Ermittlungen

Die Beamten stellten im Laufe der weiteren Recherchen fest, dass das an dem Motorrad angebrachte Kennzeichen mit Waldshuter Kennung einem anderen Fahrzeug zugeteilt ist. Die Besitzverhältnisse zu dem Motorrad konnten nicht geklärt werden, weshalb dieses sichergestellt wurde.

Die Unfallstelle befindet sich auf der Bundesstraße 34, etwa in Höhe der Abzweigung zur Hauptstraße Dogern. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch eine Fremdfirma gereinigt werden.

Was ist über den Motorradfahrer bekannt?

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann, etwa 1,80 Meter groß, Mitte 20. Laut Personenbeschreibung trug er eine rote Hose.

Beim Motorrad handelt sich um eine Suzuki GSX-R 1000, Erstzulassung 2006, Farbe schwarz, mit roten Felgenbändern.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem ist zum relevanten Zeitpunkt ein Motorrad aufgefallen, das von Waldshut Richtung Dogern fuhr, auch schon vor dem eigentlichen Verkehrsunfall?

Wer kann zum Fahrer Angaben machen? Hinweise werden an das Polizeirevier Waldshut erbeten, rund um die Uhr erreichbar unter Telefon 07751 8316531.