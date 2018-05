vor 30 Minuten Ingrid Ploss Dettighofen Mathias Weber ist neuer Vorsitzender des Kulturclubs Nightlife Dettighofen

In Dettighofen bieten junge Leute seit 2013 einen Treff für ihre Altersgruppe, um das Leben in der Gemeinde mit zu gestalten. Das Parachute-Sounds-Festival steigt wieder am 21. Juli – die Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltung laufen bereits.