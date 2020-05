von sk

Nach dem großen Zuspruch geht das Autokino auf dem Wallbacher Verkehrsübungsplatz ab Freitag in die zweite Runde. Bei den ersten Veranstaltungen waren es zwischen 20 und 50 Autos, in denen die Besucher das Programm auf der Großbildleinwand verfolgten. Publikumsliebling mit 62 Fahrzeugen war Dekan Peter Berg, dessen Sonntagsgottesdienst im Münster auf der Leinwand übertragen wurde. Auch das Programm für die nächsten Tage verspricht eine Mischung für die ganze Familie: Am Freitag abend um 18 Uhr startet „Jumanji“, um 20.30 Uhr folgt „Joker. Die weiteren Tage: Samstag, 9. Mai, 15.30 Uhr: Aladin, 18 Uhr: Die Känguru-Choniken, 20.30 Uhr Jumanji, Sonntag, 10. Mai, 15.30 Uhr: Aladin, 18 Uhr: Jumanji, 20.30 Uhr: Joker, Mittwoch, 13. Mai: 19 Uhr: Joker. Einfahrt ist 30 Minten vor Beginn möglich. Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich beim Einlass.

