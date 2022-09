von sk

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Rheinfelden eine am Therese-Herzog-Weg oberhalb der Salmeggtiefgarage aufgestellte Glas- und Stahlskulptur von Unbekannten beschädigt. Es wurde wohl versucht, mehrere auf der Skulptur angebrachte Glaskörper herauszubrechen. Ein Glaskörper wurde dabei total zerstört, teilt die Polizei mit. Das Kunstwerk war ein Geschenk der Schweizer Schwesterstadt anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums des badischen Rheinfelden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Rheinfelden: Vandalen knicken drei Eichenbäumchen ab

In dem Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag haben Unbekannte in Rheinfelden im Bereich des Schwarzen Wegs entlang des Dürrenbaches, auf Höhe der Straße Schafmatt drei jüngere Eichenbäumchen abgeknickt und zerstört. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt, so die Polizei. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Vandalen geben können.

Lörrach: Einbruch in Stiftungsgebäude

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Lörrach an der Konrad-Adenauer-Straße mehrere Türen eines Verwaltungsgebäudes einer Stiftung auf, um in das Gebäude zu gelangen. In dem Gebäude wurde eine weitere Tür von den Unbekannten eingetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Vielleicht wurden die Unbekannten bei der Tat auch gestört. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.