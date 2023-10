Hochrhein vor 1 Stunde Über 27 Grad! Oktober startet mit Temperaturrekord Der Sommer geht am Hochrhein in die Verlängerung: Auch zum kommenden Wochenende werden wieder über 25 Grad am Hochrhein erwartet.

Die Außengastronomie profitiert in diesem Jahr vom verlängerten Sommer. Zum Start in den Oktober bleiben die Temperaturen auf Höhenflug: 27 Grad wurden am 2.Oktober in Bad Säckingen gemessen. | Bild: Stein, Moritz