von sk

Zwei Stand-Up-Paddlerinen aus der Schweiz haben am Samstagnachmittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte auf dem Rhein zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt gesorgt. Eine von beiden war unterhalb des Rheinkraftwerks in den Rückstrom der Schleusen geraten und vom Brett gestürzt, die zweite wollte nach Angaben der Kantonspolizei helfen, geriet aber ebenfalls in Gefahr, was Passanten beobachteten. Auf beiden Seiten des Rheins rückten Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei, DLRG, THW und SLRG aus, um die beiden Frauen zu retten. Insgesamt waren 120 Personen im Einsatz oder Alarmbereitschaft. Ein Boot der Feuerwehr Wallbach konnte die beiden schließlich aufnehmen. Sie wurden in eine Schweizer Spital gebracht.