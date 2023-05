Das St. Marienhaus in Bad Säckingen sucht einen neuen Heimleiter. Der Posten ist derzeit vakant. Denn das Altenpflegeheim und der bisherige Heimleiter Florian Schwald haben sich im April getrennt. Das bestätigte Georg Villinger, Vorstand des St. Vincentiusvereins Bad Säckingen, unserer Zeitung auf Nachfrage. Der katholische St. Vincentiusverein ist Träger des St. Marienhauses. Florian Schwald war erst wenige Monate Heimleiter des Pflegeheimes. Zu den Gründen der Trennung wollte Vincentius-Vorstand Villinger keine Stellung nehmen.

Florian Schwald kam im Herbst als Heimleiter ins Marienhaus, ist jetzt aber wieder weg | Bild: Peter Rosa

Der Waldshuter Florian Schwald hatte erst im vergangenen Herbst die Leitung des Marienhauses in Bad Säckingen übernommen. Er war Nachfolger von Heimleiterin Geraldine Dumont, die vergangenes Jahr überraschend zum Sommer gekündigt hatte. Nachdem die Stelle ausgeschrieben worden war, fiel die Wahl seinerzeit auf Florian Schwald, der zu jenem Zeitpunkt noch Pflegedienstleiter im Pflegeheim Stella Vitalis in Weil am Rhein war. Schwald hatte nach eigenen Worte die Ausbildung zum Altenpfleger sowie Weiterbildungen zum Pflegedienstleiter und Heimleiter absolviert und in mehreren Pflegebetrieben gearbeitet.

Sucht neuen Heimleiter fürs Pflegeheim St. Marienhaus: Georg Villinger, Vorstand des katholischen St. Vincentiusvereins Bad Säckingen. | Bild: SK

Es liegen mehrere Bewerbungen vor

Nun ist das Marienhaus erneut auf der Suche nach einem Heimleiter. Laut Vincentius-Vorstand Georg Villinger gebe es mehrere Bewerber für den Posten. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens und Ernennung werde man den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Florian Schwald auch öffentlich vorstellen, so Villinger.

Bad Säckingen Chefwechsel im Marienhaus: Den großen Umzug macht ein Neuer Das könnte Sie auch interessieren

Heimleiter-Posten soll noch im zweiten Quartal besetzt werden

Der Vorstand machte deutlich, dass die kommissarische Leitung des Altenpflegeheimes St. Marienhaus trotz der Vakanz in guten Händen sei. Der Betrieb sei in der komfortablen Lage, dass es mehrere Personen im Mitarbeiterstab gebe, die über Ausbildung und Befähigung zur Heimleitung verfügen. „Die Kompetenz für die Heimleitung haben wir im Hause“, sagte Villinger. Gleichwohl müsse der Posten zeitnah besetzt werden. Villinger sagte, das werde noch im ersten Halbjahr passieren.

Großer Herausforderung: Umzug auf den Campus

Für den oder die Neue in der Heimleitung wird es gleich eine große Aufgabe geben. Denn dem Haus steht ein Umbruch bevor. Bekanntlich wird das Pflegeheim St. Marienhaus im kommenden Jahr in ein neues Domizil umziehen. Das Marienhaus wird künftig Bestandteil des neuen Gesundheitscampus Bad Säckingen sein. Nach aktueller Planung soll der Umzug im zweiten Quartal des kommenden Jahres stattfinden, teilte Georg Villinger mit. Das Pflegeheim wird dort zweieinhalb Geschosse beziehen. Der Umzug wird eine logistische Herausforderung. Die Planungen dafür laufen bereits, so Villinger.