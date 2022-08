Das Bad Säckinger Altenpflegeheim St. Marienhaus steht bald unter neuer Leitung. Der 41-jähriger Waldshuter Florian Schwald hat unterschrieben und wird zum 19. September den Posten als Heimleiter antreten. Das bestätigten Florian Schwald sowie Münsterpfarrer Dekan Peter Berg. Berg ist Vorsitzender und Geschäftsführer des katholischen Marienhaus-Trägers St. Vincentiusverein.

Vorgängerin hat aus persönlichen Gründen gekündigt

Die bisherige Heimleiterin Geraldine Dumont hatte im Frühjahr überraschend zum 30. Juni gekündigt. Es seien persönliche Gründe gewesen, sagte Pfarrer Peter Berg. Geraldine Dumont habe aber auf seine Bitte um vier Wochen verlängert und sei noch bis Ende Juli geblieben. Geraldine Dumont kam im Jahr 2019 als Nachfolger von Hartmut Fricke, der damals ins Franziskusheim wechselte.

Das Marienhaus an seinem angestammten Sitz in der Innenstadt. Hier ist ein Umbau für eine zeitgemäße Einrichtung nicht mehr möglich. Deshalb wird der Standort in etwa eineinhalb Jahren geschlossen. Das Pflegeheim soll in das dann hoffentlich sanierte ehemalige Spital ziehen. | Bild: Reinhardt, Lukas

Der Neue kommt aus Waldshut und ist dort kein Unbekannter

Nach Dumonts Kündigung sei die Stelle ausgeschrieben worden und die Wahl auf Bewerber Florian Schwald gefallen, so Peter Berg. Schwald ist aktuell noch Pflegedienstleiter im Pflegeheim Stella Vitalis in Weil am Rhein bis Mitte September. Danach wird er nahtlos den Dienst im Bad Säckinger St. Marienhaus aufnehmen.

Florian Schwald ist gebürtiger Waldshuter und dort auch kein Unbekannter. Er war im Chilbi-Organisationskomitee engagiert und ist Vizezunftmeister der Narrozunft Waldshut.

Das Areal des Marienhauses ist im Luftbild gut zu erkennen. Unsere gelbe Kennzeichnung verdeutlicht die Größe des 3000 Quadratmeter großen Grundstückes, das der katholischen Kirche gehört. Wenn das Altenpflegeheim auf den Campus zieht, kann es auf diesem innerstädtischen Filetstück eine andere Nutzung geben. Doch welche, steht noch nicht fest. | Bild: Erich Meyer

Beruflich arbeitet Schwald seit über 20 Jahren in der Branche. Er machte 2001 die Ausbildung zum Altenpfleger und bildete sich weiter zum Pflegedienstleiter und Heimleiter, wie er unserer Zeitung berichtet. Von 2004 bis 2018 arbeitete er im elterlichen Betrieb, dem Pflegeheim Wildparkweg in Indlekofen. Das habe die Familie jedoch 2018 geschlossen wegen der hohen Anforderungen der neuen Heimbauverordnung, so Schwald. So hätte etwa die Pflicht zu Einzelzimmern einen aufwendigen Umbau erfordert.

Schwald ging nach eigenen Worten anschließend zum ASB-Pflegeheim in Albbruck danach als Pflegedienstleiter nach Weil.

Große Herausforderung für den Neuen: Der Umzug in den Campus

Der 41-jährige Waldshuter weiß, was ihn in Bad Säckingen erwartet. Denn dem Haus steht ein großer Umbruch bevor: Das Marienhaus wird an seinem jetzigen Standort bekanntlich geschlossen und soll in eineinhalb Jahren in das sanierte ehemalige Spital ziehen. Dort werden aktuell die Obergeschosse für das Marienhaus umgebaut. Der Umzug in die neue Einrichtung werde eine spannende Herausforderung, sagte Schwald.