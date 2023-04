Visual Story Veröffentlicht am 26. April 2023

Auf der größten Baustelle in der Stadt ist enorm viel passiert. Kommen Sie mit auf einen exklusive Rundgang – wir zeigen Ihnen in Bildern und Videos, was im alten Krankenhaus schon alles passiert ist.

Die drei von der Baustelle (von links): Bauherrenvertreter Holger Amann sowie die Campus-Geschäftsführer Bettina Huber und Fabio Jenisch stehen für die Fortschritte auf der Baustelle der künftigen Gesundheitseinrichtung. | Bild: Gerber, Andreas