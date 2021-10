Einen kapitalen Hecht von 85 Zentimeter Länge und 4,5 Kilogramm Gewicht haben die beiden Sportangler Rafael Krefft und Kevin Wagner vom Fischereiverein Bad Säckingen am Freitagnachmittag am Bergsee gefangen. Wie sie uns berichteten, hatten sie zum ersten Mal an diesem Tag ihre Angel ausgeworfen und nach nicht einmal 10 Minuten diesen kapitalen Hecht an der Angel. Der mitgebrachte Kescher war fast zu klein, um den Fisch aus dem Bergsee zu ziehen.