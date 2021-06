von sk

Nach dem Brand auf dem Spielplatz in der Hauensteinstraße in der Nacht zum Donnerstag, bei dem zwei große Spieltürme völlig zerstört wurden, hat eine Anwohnerin eine Spendenaktion ins Leben gerufen, damit der Spielpaltz bald wieder hergestellt werden kann. Kevser Sagkol, Wirtin des Hotel Restaurant Kater Hiddigeigei, hat ankegündigt, dass am heutigen Samstag, dem ersten Öffnungstag nach dem Lockdown – zwischen 14 und 16 Uhr eine Sammelbüchse im Kater Hiddigeigei bereitsteht. „Jedem, der einen Betrag gibt, biete ich ein Freigetränk an. Die Höhe des Betrags spielt dabei keine Rolle, auch kleinste Spenden sind willkommen“, so Kevser Sagkol. Sie selbst spendet 1000 Euro. Der gesammelte Betrag geht ohne Abzug an die Stadt.

