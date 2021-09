von sk

Vier Akteure, vier Mikrofone, deutsche Texte, gute Unterhaltung – so lässt sich Maybebop beschreiben. Dabei gewann das Vokal-Quartett, dessen Mitglieder aus Hamburg, Berlin und Hannover stammen, von Programm zu Programm an Reife – das können treue Gloria-Theater-Besucher bestätigen, Maybebop war über die Jahre immer wieder dort zu erleben. Heute ist die Band mit das Beste, was die hochkarätige A-Cappella-Szene Deutschlands zu bieten hat, schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung.

Eintrittskarten Eintrittskarten sind zum Preis zwischen 33 und 42 Euro direkt im Gloria-Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), über das Kartentelefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Am 26. Oktober um 20 Uhr kommt die vierstimmige Gruppe zurück an den Hochrhein. Die Maybebop-Liedtexte haben es in sich. Die Band bezieht gern klar Position und trifft damit den Nerv der Zeit. Insbesondere in den Zeiten der Lockdowns machten sie mit Online-Veröffentlichungen wie „Distanz-Tanz“, „Hoch die Tassen“ und „Verdammt zu lieben“ auf sich aufmerksam und thematisierten die gesellschaftlichen Herausforderungen auf ihre eigene Art.

Der Stil

Stilistisch ist die Kombo breit aufgestellt und probiert immer wieder Neues aus – auch 20 Jahre nach Bandgründung. Auch die neuen Lieder aus dem Homeoffice sind unberechenbar, mal berührend tiefgründig, mal albern. Wer fantastische Harmonien liebt, auf inhaltlichen Tiefgang nicht verzichten will und zugleich A-cappella-Entertainment auf höchstem Niveau genießen will, der ist bei Maybebop an der richtigen Adresse, schreibt das Gloria-Theater.