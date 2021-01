Bad Säckingen – Dass die mobilen Impfteams in den vergangenen Tagen sehr gut mit ihrer Arbeit im Kreisgebiet vorangekommen sind und die Zusammenarbeit der diversen Fachleute reibungslos funktioniere, darüber gab Grünen-Stadtrat Rolf Joist, als pensionierter Arzt selbst Mitglied des Kreisimpfteams, dem Bad Säckinger Gemeinderat einen eindrücklichen Überblick. Zugleich stellte er auch klar: „Mit dem Start des Betriebs des Kreisimpfzentrums in Tiengen am 22. Januar werden ganz neue Problemstellungen auf uns zukommen.“

Insbesondere seien einige logistische und organisatorische Herausforderungen absehbar: „Hier sollten auch Möglichkeiten geprüft werden, inwieweit Vereine oder die Verwaltung einbezogen werden kann, um den Menschen den Zugang zu den Impfungen zu erleichtern“, riet der Mediziner.

Kostenlose Transporte für Bedürftige sind schon vorgesehen

Wie das Landratsamt derweil auf Nachfrage unserer Zeitung darstellte, gehöre der Transport der Bürger „ausdrücklich zum Versorgungsauftrag“ des Kreisimpfzentrums. Wer nicht mit eigenen Transportmitteln oder dem ÖPNV könne, könne sich von seinem Arzt einen entsprechenden Krankenbeförderungsschein ausstellen lassen und dann etwa mit dem Taxi ins Impfzentrum anreisen, schildert Susanna Heim, Sprecherin des Landratsamt. Nachgewiesen werden müsse allerdings, dass die Personen grundsätzlich anspruchsberechtigt sind für die Scheine. Bei Leuten, die nicht transportfähig sind, komme im weiteren Verlauf der Impfungen das mobile Impfteam vorbei.

Dennoch schwebt Joist wie auch einigen anderen Ratsmitgliedern vor, dass auch ehrenamtliche Hilfe beim Transport der Menschen zum Kreisimpfzentrum in Anspruch genommen werden soll, um die häufig nicht mehr allzu mobile Altersgruppe 80 plus sicher zu den Impfterminen und anschließend wieder nach Hause zu bringen. Zu überlegen sei, ob über die Ortsverwaltungen, Vereine oder Organisationen wie Feuerwehr oder DRK ein zusätzlicher Fahrservice für die Menschen eingerichtet werden könne, die nicht anderweitig nach Tiengen gelangten, so Joist.

Enge Grenzen und keine Privilegien für ehrenamtliche Helfer

Doch wie Bürgermeister Alexander Guhl darstellte, sind hier dem ehrenamtlichen Engagement enge Grenzen gesetzt: „Zum einen dürften Menschen nur einzeln und unter Einhaltung der Pandemie-Bestimmungen transportiert werden, zum andern darf auch keine Konkurrenz zu Taxiunternehmern oder dem ÖPNV entstehen.“

Ein weiteres Betätigungsfeld für ehrenamtliche Unterstützter sieht Joist derweil bei der Vereinbarung von Impfterminen, die für die priorisierte Impfgruppe der Über-80-Jährigen bereits gewisse Herausforderungen beinhalte: „Das ist natürlich nicht ganz ohne, denn die wenigsten können so gut mit dem Internet umgehen, dass sie sich alle notwendigen Formulare herunterlagen können“, so Joist. Und selbst die telefonische Terminvereinbarung über die zentrale Nummer 116117 berge gewisse Schwierigkeiten.

Nicht vorstellbar ist derweil, dass ehrenamtliche Hilfswillige ebenfalls priorisiert geimpft werden. Denn, wie Joist auf Nachfrage von Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen entgegnete: Eine Impfung von Fahrern außerhalb der Reihe sei nicht vorstellbar: „Die Priorisierung der Impfgruppen ist klar geregelt. Wir haben vor Ort keine Möglichkeit daran zu rütteln.“

