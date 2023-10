Ein Unbekannter oder Unbekannte haben es am Wochenende in Bad Säckingen und Rheinfelden auf israelische Flaggen abgesehen, wie die Polizei in zwei Pressemitteilungen schreibt. Im einen Fall wurde die Fahne mit Eiern beworfen, in Rheinfelden wurde sie vom Mast geholt und angezündet.

Bad Säckingen: Die Flagge hing an einem Haus der Kirchengemeinde

Laut Angaben war die Flagge in Bad Säckingen an einem Haus der evangelischen Kirchengemeinde in der Waldshuter Straße angebracht. Auch an der Fassade waren die Reste der Eier zu sehen.

Die Tat muss zwischen Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, passiert sein, wie die Polizei weiter schreibt.

Bild: Moritz Stein

Was die Ermittlungen bisher ergaben: Der Vorfall passt zu einer Zeugenaussage. Demzufolge beobachtete der Zeuge am Samstag, 22.10 Uhr, im Bereich des Gebäudes eine Person, die mit einem weißen Schal vermummt war. Als sie bemerkte, dass sie gesehen wurde, flüchtete die Person. Am Tag darauf wurde die Verschmutzung entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg ermittelt. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (07761 934-500) zu melden.

Was sagt Pfarrer Hans-Georg Ulrichs dazu?

„Ich möchte mich zuhause mit meiner Familie einfach sicher fühlen“, sagt Pfarrer Hans-Georg Ulrichs. | Bild: Michael Gottstein

Der Pfarrer der Gemeinde, Hans-Georg Ulrichs, hatte die Fahne aufgehängt, um seine Solidarität mit den verschleppten und ermordeten Menschen zu signalisieren. „Ich weiß, dass die Stimmung aufgeheizt ist, aber man kann sich nicht nicht solidarisch zeigen“, sagt Ulrichs im Gespräch mit dem SÜDKURIER am Montag. Ulrichs sei erstaunt, dass so viele schweigen. „Vor zwei Jahren war die Solidarität mit der Ukraine groß“, sagt er. Jetzt würden aus seiner Sicht viele schweigen.

Weil Ulrichs auch kleine Kinder hat, möchte er „kein Öl ins Feuer gießen“ und hat die Fahne abgenommen. „Es dürfen sich aber nicht die zurückziehen, die sich für Demokratie einsetzen“, so Ulrichs. Vielmehr solle der Täter für sein Handeln belangt werden. Die Solidarität werde er aber aufrechterhalten. Die Tat habe bei ihm ein Gefühl des Unwohlseins hinterlassen. „Ich möchte mich zuhause mit meiner Familie einfach sicher fühlen“, so der Pfarrer.

Rheinfelden: Sie wehte an einem Mast vor dem Rathaus

In Rheinfelden holten Unbekannte eine israelische Flagge von einem vier Meter hohen Mast vor dem Rathaus runter und zündeten sie an. Die Polizei grenzt die Tatzeit zwischen Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, und Montag, 16. Oktober, 6.20 Uhr, ein. Unweit des Fahnenmasts wurden die verbrannten Überreste der Flagge gefunden.

Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei Freiburg (0761 8822880) und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.