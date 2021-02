von sk

Große Trauer um einen bekannten und hoch geschätzten Wallbacher: Erich Thomann ist am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Im Vereinsleben des Flößerdorfs war Thomann über viele Jahre eine feste Größe, überregional bekannt wurde er als Gründer des Wallbacher Müllmuseums, das in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.

1930 wurde Erich Thomann in Wallbach geboren. Seine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, in dem er nach dem Schulabschluss mitarbeitete. 1954 heiratete er seine Frau Agnes, die zu der Zeit im Gasthaus „Zur Traube“ in Wallbach arbeitete. Der Landwirtschaftsbetrieb wurde in den Folgejahren stetig vergrößert und modernisiert. Zudem übernahm Erich Thomann 1975 eine Halbtagesstelle in der Mülldeponie „Lachengraben“. Diese Anstellung war dann auch Grundlage für das einzigartige „Müllmuseum“, das 1991 eröffnet wurde. Dies geschah, nachdem er jahrelang alle möglichen Gegenstände auf der Deponie sammelte und diese mit Frau Agnes in mühevoller Kleinarbeit gesäubert, repariert und restauriert hatte, um der Nachwelt zu zeigen, was die Menschen so alles, scheinbar Wertloses wegwerfen. Als erstes Exponat gilt der berühmte Teddybär, der noch heute im Museum einen Ehrenplatz hat. 1995 ging Erich Thomann in den Ruhestand. Bis ins hohe Alter war er tagtäglich in der Werkstatt und ums Haus unterwegs, um etwas zu werkeln. Oder er widmete sich Besuchergruppen und führte sie mit großer Begeisterung durch sein Museum. Unterstützt wurde er dabei auch von seiner Frau Agnes, mit der er 2019 das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern konnte, und natürlich von seinen fünf Kindern mit 14 Enkelkindern und zwölf Urenkeln.

Auch im Wallbacher Vereinsleben war Erich Thomann sehr engagiert. 45 Jahre war er aktiv im Musikverein tätig, zunächst als Trompeter, dann als Hornist, später auf dem Bass, bis er zuletzt die große Trommel übernahm. In diesen Jahren war Erich Thomann auch lange Zeit Vorsitzender. Für all seine Leistungen wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Musikvereins Wallbach ernannt.

Nach dem Krieg leistete Erich Thomann auch bei der Wallbacher Feuerwehr seinen Dienst. Viele Jahre war er aktiv dabei, heute trifft er sich immer wieder noch zu geselligen Abenden mit seinen ehemaligen Kameraden. In diesem Jahr wäre er für seine 75-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet worden. Weitere Auszeichnungen waren die Ehrenmitgliedschaft im RSV Wallbach sowie die Verdienstmedaille in Silber der Stadt Bad Säckingen. Weitere Wallbacher Vereine unterstützte er stets durch seine passive Mitgliedschaft. Als Wallbach noch eine selbstständige Gemeinde war, bekleidete Erich Thomann über zwei Perioden das Amt eines Gemeinderates.

Die Beerdigung von Erich Thomann findet im engsten Familienkreis statt.