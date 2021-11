von Susanne Eschbach

Das Hochrheinmuseum Schloss Schönau ist zwei Wochen lang ein Funke eines Leuchtfeuers, das am Donnerstag, pünktlich um 17 Uhr, um die Welt gegangen ist. Am Donnerstag war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und um ein Zeichen zu setzen, beteiligte sich neben Waldshut, Tiengen oder Lauchringen, auch die Trompeterstadt an der Aktion „Orange the World“ von Zonta International. Mit der Leuchtaktion sind gleichzeitig zwei Ausstellungen, eine im Schloss und eine rund um den Trompeterbrunnen, eröffnet worden.

„Mit der Farbe Orange sagen wir gemeinsam Nein zu Gewalt an Frauen“, so Maria Gräfin von Kageneck, die Präsidentin des Zonta-Clubs Bad Säckingen-Hochrhein, der sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Aktion beteiligt hat. Jeden Abend, bis 10. Dezember, wird das Trompeterschloss abends in einem tiefen Orange leuchten. Gleichzeitig mit der Aktion beteiligt sich der Kunstverein Hochrhein mit einer Ausstellung rund um den Trompeterbrunnen im Schlosspark, die Darstellungen von Frauen zeigen, die Gewalt erleben. Gleichzeitig sind den Bildern auch Polizeiberichte beigefügt, die über solche Fälle berichten. „Der jüngste Fall war hier im Landkreis in einem ICE“, so die Zonta-Präsidentin. Eine 57-jährige Frau ist von einem jüngeren Mann im Zug sexuell belästigt worden. Die Bilder sind noch bis 10. Dezember ausgestellt.

Bereits seit 2008 haben die Vereinten Nationen den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ausgerufen. Seit 2012 organisiert Zonta International die weltweite Leuchtaktion. Dass sich in diesem Jahr auch die Zonta-Frauen Bad Säckingen-Hochrhein an der Aktion beteiligen, dazu hat Stadträtin und Kriminalkommissarin Carina Weiß den Anstoß gegeben. „Sie hat vor einigen Wochen bei uns über das Thema referiert“, so die Präsidentin. Nach dem Vortrag waren die Mitglieder so beeindruckt, dass sie sich in diesem Jahr an der Leuchtaktion beteiligen wollten. Sowohl die Stadt Bad Säckingen, als auch Waldshut, Tiengen und Lauchringen, waren ebenfalls sofort zum Mitmachen bereit. So leuchtet seit gestern nicht nur das Bad Säckinger Schloss, sondern auch das Obere Tor in Waldshut, der Storchenturm in Tiengen und der Marktplatz von Lauchringen.

„Ich möchte mich bei den Mitgliedern des Zonta-Clubs bedanken, dass sie dieses wichtige Thema an prominenter Stelle in die Öffentlichkeit tragen“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller. Sie kam eigens aus Stuttgart angereist. Die Gewalt an Frauen sei kein Kavaliersdelikt und zeigt sich in einer Bandbreite von Taten wie Beschimpfungen, Stalking, körperliche Gewalt oder Menschenhandel und Genitalverstümmelung. „Leider hat die Corona-Pandemie die Situation weiter verschärft“, so die Landtagsabgeordnete. Im vergangenen Jahr gab es laut Hartmann-Müller, fünf Prozent mehr Fälle.

Die Eröffnung der zweiten Wechselausstellung im Schloss Schönau steht zwar nicht im direkten Zusammenhang mit der Zonta-Aktion. „Aber wir wollten ebenfalls unseren Beitrag leisten“, erklärt die Schlossverwalterin Stefanie Brand. Denn die Ausstellung steht ebenfalls ganz im Zeichen der Frau. Unter dem Titel „Frauen_Ansichten“ sind bis 31. März, Zeichnungen und Malereien von Frauen zu sehen, die einen regionalen Bezug zu Bad Säckingen haben.