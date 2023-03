Übung macht den Meister: Die Jugendstadtmusik verbrachte das vergangene Wochenende in der Jugendherberge in Menzenschwand und probte dort unter der Leitung von Johannes Brenke und Pia Schwenke für die Matinee am kommenden Sonntag, 26. März, um 11.30 Uhr im Münsterpfarrhof.

Insgesamt 25 Jugendliche (Sechs können wegen einem Schüleraustausch nicht dabei sein) freuen sich nun auf den gemeinsamen Auftritt, heißt es in einer Pressemitteilung der Jugendstadtmusik. Bisher hatten die Musiker wöchentlich noch in zwei Ensembles geprobt. Johannes Brenke leitete die aktuelle A-Gruppe mit 13 Kindern zwischen elf und 17 Jahren, Pia Schwenke probte parallel dazu mit zwölf Kindern. Am Probenwochenende wurden die beiden Gruppen zusammengeführt.

Es werden am Sonntag vier Stücke gemeinsam gespielt und ab diesem Zeitpunkt wird es nur noch eine Jugendstadtmusik-Gruppe unter Leitung von Johannes Brenke geben. Pia Schwenke wird sich als Jugendleiterin ab den Osterferien um einen neuen Ausbildungskurs kümmern und damit wieder eine zweite Gruppe ins Leben rufen, teilt die Jugendstadtmusik mit. Johannes Brenke arrangierte eigens für diesen Auftritt die Suite 2023 mit verschiedenen Tänzen. Auch werden Stücke aus dem Dschungelbuch zu hören sein.