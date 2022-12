von Susanne Eschbach

Ein Bad Säckinger Familienbetrieb feiert Geburtstag. Die Firma Ultradex blickt auf eine inzwischen 90-jährige Firmengeschichte zurück. Gleichzeitig mit der Feier des langjährigen Bestehens ist das Unternehmen von Volker Friedrich an seinen Sohn Clemens übergegangen, der es in vierter Generation führt.

1932 im „Schwarzen Walfisch“ gegründet

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Organisationsmittel und Glasdruck, es wurde 1932 vom Textilkaufmann Ludwig Friedrich in einem Nebenraum des Gasthauses „Zum schwarzen Walfisch“ gegründet. Der Firmengründer hatte Stecktafeln kreiert, die er sich im gleichen Jahr patentieren ließ. Er produzierte und verkaufte auch weitere Organisationsmittel.

Schnell wurden die Räume im Nebenzimmer der Gaststätte zu klein, weshalb sich Ludwig Friedrich nach größeren Räumen umschauen musste. Tochter Klara Friedrich war damals Sekretärin bei der Sparkasse Säckingen. Über ihren Kontakt kam der Kauf eines Teils jenes Geländes an der Waldshuter Straße zustande, wo die Familie Bally eine Villa hatte errichten lassen.

1954 wurde neben der Villa ein neues Firmengebäudes gebaut. 1959 kam Ludwigs Sohn Joachim aus Norddeutschland nach Bad Säckingen zurück und übernahm das Unternehmen in zweiter Generation von seinem Vater.

„Organisationsmittel waren zu dieser Zeit sehr gefragt“, berichtet Volker Friedrich. Das Unternehmen wuchs schnell und beschäftigte zu seinen besten Zeiten bis zu 80 Mitarbeiter. Die Familie Friedrich kaufte der Familie Bally das gesamte Grundstück und Mitte der 1970er-Jahre auch die Villa ab. Sie diente dem Unternehmen bis 2009 als Lager. Inzwischen wurde das Haus umgebaut und die Unternehmerfamilie wohnt darin. 1978 übernahm Volker Friedrich dann das Unternehmen in dritter Generation.

Spezialisiert auf Sonderanfertigungen

Die Firma Ultradex hat sich spezialisiert auf Sonderanfertigungen in den Bereichen Organisationsmittel und bedruckt Banner und Glas. Obwohl Mitbewerber ähnliche Produkte günstiger anbieten, punktet Ultradex damit, dass 95 Prozent der Produkte in Bad Säckingen und bereits ab Stückzahl eins produziert werden. „Die Individualität steht bei uns im Vordergrund und wir bieten komplette Lösungen aus einer Hand“, so Clemens Friedrich. Er leitet seit September dieses Jahres das Unternehmen in vierter Generation.

Schwere Jahre mit massiven Umsatzeinbrüchen liegen hinter der Firma. Zuletzt machte die Corona-Pandemie Probleme, nun die Energiekrise. Aktuell sind Clemens und Volker Friedrich dabei, den Betrieb neu zu strukturieren.