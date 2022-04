Eine kurze Geschichte des Slow-up

Der Slow-up ist ein autofreier Erlebnistag an verschiedenen Orten in der Schweiz und angrenzenden Regionen. Er wurde erstmals 2000 angeboten. Das Konzept ist einfach: Man nehme rund 30 km Straßen in einer attraktiven Landschaft, sperre sie einen Tag für den motorisierten Verkehr und sorge für ein vielseitiges Rahmenprogramm entlang der Strecke. Daraus wird ein Fest, anders als alle anderen: Jung und Alt, Familien und Singles, Bewegungsmenschen und Genussmenschen genießen die fröhliche Stimmung im autofreien Ambiente. Slow-up-Strecken sind möglichst flach. Tempo und Distanz können individuell gewählt werden. Über 500.000 Personen nehmen inzwischen jährlich an einem der mittlerweile 18 Slow-up teil (Stand 2018). www.slowup.ch/national/de