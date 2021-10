von sk

Die 59. Hauptversammlung des Automobilclubs Bad Säckingen ist vom Januar auf den Oktober verschoben worden. Im März 2020 fand der Vereinsausflug zur Brauerei Rothaus mit Besichtigung und Verkostung statt. Danach ging es noch zum Steinackerhof in Wolpadingen zu Schnapsprobe, Kaffee und Zopf. Am 15. März fand ein Sicherheitstraining in Breisach statt. Das war die letzte Veranstaltung, dann kam Corona und auch die Mitgliederversammlung des ADAC Südbaden fand deswegen nicht statt, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Mit der Corona-Pandemie brach das Vereinsleben ab, es fand kein Grillfest, kein Herbsthock und 2021 kein Ausflug statt.

Aufgrund der Umstände musste der Verein sowohl Eggberg Klassik 2020 als auch Eggberg Klassik 2021 verschieben. „Wir sind jedoch zuversichtlich und haben die Eggberg Klassik 2022 vom 16. bis 18. September 2022 angemeldet“, schreibt der Verein.

Vom ADAC Südbaden besuchte Heinrich Lauck die Versammlung und sprach ebenfalls den Wunsch und die Hoffnung aus, dass im Jahr 2022 die Eggberg Klassik wieder stattfinden kann. Er leitete die Wahlen, bei denen Gustav Albiez als Vorsitzender einstimmig bestätigt wurde. Auch Sportleiter Gerd Maier und Kassiererin Doris Albiez wurden einstimmig bestätigt. Tanja Maier und Roger Leimbacher sind Kassenprüfer. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Erich Helm geehrt.

Im Anschluss an die Versammlung fand die Sportfahrerehrung 2020/2021 statt. 2020 und 2021 haben auch die anderen Motorsportvereine viele Veranstaltungen abgesagt. Trotzdem ehrte Sportleiter Gerd Maier vier Fahrer: Dieter Schneider (Auto-Turnier), Andreas Helm (Slalom, Bergrennen, Rundstrecke), Achim Meier (Slalom) und Jochen Meier (Slalom). Gefreut hat sich Gerd Maier vor allem über die vielen ersten Plätze, die die Fahrer des Automobilclubs erreicht haben.

Wenn sich die Corona-Lage normalisiert hat, werden die Clubabende donnerstags im Restaurant „ChickNick‘s“ in Bad Säckingen stattfinden. Die Termine stehen im Internet (www.ac-bad-saeckinaen.de). Der Verein hat 2020 drei Mitglieder verloren: Am 5. Februar starb Hans Rudi Blüny, am 14. Juni Margarete Rudolph und am 2. Dezember Werner Riegler. Zum 31. Dezember 2020 hatte der Verein 83 Mitglieder.