Nachdem die Hauptversammlung des St. Vincentiusvereins wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahre kurzfristig abgesagt werden musste, ist sie nun durch eine schriftliche Information ersetzt worden. Alle 255 Mitglieder haben Post erhalten und haben auch schriftlich über die Wahl des Aufsichtsrats abgestimmt. „Über 50 Prozent der Stimmen mussten uns wieder erreichen, damit die Wahl gültig ist“, erklärt Ute Macht, die Verwalterin des St. Vincentiusvereins. „Und es hat hervorragend funktioniert“, bedankte sie sich bei den Mitgliedern. In der schriftlichen Mitgliederversammlung sind die Jahre 2018 und 2019 behandelt worden.

Zum Ende des Jahres 2020 hat Bürgermeister Alexander Guhl sein Amt als Geschäftsführer niedergelegt. Bis der Nachfolger bestellt ist, führt Dekan Peter Berg die Geschäfte des St. Vincetiusvereins interimsweise weiter. Bei den Wahlen der Aufsichtsratsmitglieder sind Werner Thomann, Hidir Gürakar, Dominik Klingele und Michael Rohrer wieder in ihren Ämtern bestätigt worden. Nachdem Matthias Lebert bereits 2019 ausgeschieden ist, ist Thomas Gehr neu in den Aufsichtsrat gewählt worden.

Das Altenpflegeheim St. Marienhaus, ist erfolgreich geführt worden, wie der bisherige Geschäftsführer Alexander Guhl erklärte. „Wir erbringen ein hochwertiges Pflegeangebot“, erklärte er. Das bestätige die ständige Auslastung des Pflegeheims mit 96,4 Prozent. „Das ist hervorragend“, befand Guhl. Doch nicht nur die Bewohner seien zufrieden: „Das Pflegeheim verzeichnet eine geringe Fluktuation bei den Mitarbeitern.“ Nach dem Corona-Ausbruch Ende Februar 2020, als fünf Bewohner und elf Mitarbeiter positiv getestet worden sind, gab es nach der Umsetzung der Hygieneanforderungen für den Rest des Jahres keine neuen Infektionen mehr. Erst Ende Januar 2021 kam es bei fünf weiteren Bewohnern zu Infektionen.

Seit Anfang Oktober wird in steigender Anzahl getestet und seit 25. Januar erfolgten Impfungen. 77 Prozent aller Mitarbeiter wurden geimpft oder hatten die Infektion, bei den Bewohnern sind es 75 Prozent. Die zweite Impfung fand am 15. Februar statt.

Die Kindergärten des St. Vincentiusvereins, St. Vincentius in der Schillerstraße und St. Gallus in der Waldshuter Straße, waren von Mitte März 2020 bis zu den Osterferien geschlossen. Danach wurden bis Ende Juni Notbetreuungen eingerichtet. Diese Zeit wurde für Sanierungsarbeiten genutzt. Der dritte Kindergarten, St. Christophorus auf dem Gesundheitscampus, öffnet am 1. Mai. Seit November 2020 wird an der Konzeption der Einrichtung gearbeitet.