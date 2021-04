Planmäßig strebt die Kita am Gesundheitscampus Bad Säckingen nach einer Bauzeit von gut 14 Monaten ihrer Fertigstellung entgegen. Wie die Stadt gestern bekannt gab, ist für den kommenden Montag, 26. April, die Einweihung des Gebäudes vorgesehen. Nachdem die letzten Maßnahmen, insbesondere an der Außenanlage des Kindergartens, abgeschlossen sind, wird die Einrichtung Anfang Mai in Betrieb gehen.

Der Bau bietet Platz für in vier Gruppen. Hinzu kommt ein Tageselternangebot im 1. Stock des Gebäudes. Insgesamt können somit knapp 80 Kinder betreut werden. Die Kita läuft übrigens unter dem Namen St. Christophorus und wird vom Vincentiusverein Bad Säckingen betrieben. Kindergartenleiterin wird Susanne Deleu-Schulke. Sie ist bereits seit November in Bad Säckingen tätig und hat bereits bei der Erstellung des Kindergartenkonzepts mitgewirkt.

Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf rund 3,7 Millionen Euro und damit etwa 100.000 Euro weniger als ursprünglich geplant, wie der zuständige Planer Franz Michler in der jüngsten Gemeinderatssitzung darstellte. Noch sind ein paar zusätzliche Arbeiten zu erledigen, wie die Anlage eines separaten Zugangs zum Tageselternangebot.