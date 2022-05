Diese Täter hatten einen eindeutigen Plan: Sie hatten es auf Wertsachen in Autos abgesehen – und sie waren erfolgreich: In der Nacht auf Freitag, 20. Mai, kam es in der Schillerstraße in Bad Säckingen zu zahlreichen Diebstählen.

Wie die Polizei informiert durchwühlten Unbekannte mindestens vier dort an der Straße geparkte Autos und stahlen aus diesen Wertsachen wie Bargeld, Maschinen oder Kleidungsstücke. Die Autos waren alle unverschlossen.

Auch ein hinter einem Haus abgestelltes neuwertiges Fahrrad wurde entwendet, vermutlich von der gleichen Täterschaft, so die Polizei. Das Fahrrad war zwar mit einem Schloss versehen, allerdings nicht angeschlossen.

Der entstandene Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen Mitternacht und 6 Uhr. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.

Schwörstadt: Einbruch in Schnäppchenmarkt

Ein Zeuge meldete am Freitagmorgen, 20. Mai, kurz nach 5 Uhr, eine eingeschlagene Scheibe bei einem Schnäppchenmarkt in der Straße „Im Steinfacht“. Eine Beobachtung, die nicht trügte: Denn in der vergangenen Nacht hatten Unbekannte ein Seitenfenster des Marktes eingeschlagen.

Laut Polizeiangaben gelangten sie in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Ein Tresor wurde aus einer Verankerung gerissen und aufgeflext. Aus dem Tresor wurde ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt, heißt es in der Polizeimitteilung.

Rheinfelden: Lieferwagen rollt Hang hinunter

Einen spektakulärer Überschlag eines Autos war am Donnerstag, 19. Mai, gegen 11.30 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Weg, in der Nähe des Kärndelweg zu beobachten. Hier überschlug sich ein Mercedessprinter und glücklicherweise waren keine Insassen im Fahrzeug.

Der 28-jährige Fahrer parkte den Sprinter auf seinem Gartengrundstück und hatte wohl vergessen, beim Aussteigen die Handbremse richtig zu betätigten ist dem Polizeibericht zu entnehmen.

Wegen des starken Gefälles rollte der Pkw über eine Wiese einen Abhang hinunter, durchbrach einen Zaun, gelangte auf einen geteerten Landwirtschaftsweg, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Weil am Rhein: Fußgängerin wird von Auto erfasst

Furchtbarer Unfall in der Fußgängerfurt in der Hauptstraße, beim Übergang zur Lustgartenstraße: Eine 24-jährige Frau wollte am Donnerstag, 19. Mai, gegen 12.05 Uhr, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage überqueren.

Eine 20-jährige Auto-Fahrerin, welche von Friedlingen kam, übersah laut Polizeiangaben wohl ihr Rotlicht sowie die Fußgängerin und erfasste die 24-Jährige auf der Fußgängerfurt. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und wieder abgeworfen.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus.