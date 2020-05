Die Digitalisierung der Bad Säckinger Schulen kommt zügig voran. Der Gemeinderat hat diese Woche in der ersten gemeinsamen Sitzung seit dem 17. Februar weitere Aufträge vergeben, um die nötige Infrastruktur zu schaffen. Es geht dabei um den weiteren Ausbau in der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und der benachbarten Werner-Kirchhofer-Realschule. Die Investitionen in das Schulzentrum in der Zähringerstraße belaufen sich auf insgesamt 873.000 Euro. Dabei fallen auf die Gemeinschaftsschule 489.000 Euro, auf die Realschule 384.000 Euro. Der Auftrag ging an die Bad Säckinger Firma Elektro Schäuble. Sie war der günstigste Bieter und ist bereits an anderen Schulen tätig. Die Arbeiten beinhaltet Installationen sowie Serverschränke, Beamer, Lautsprecher und ähnliches. Die Kosten liegen rund 164.000 Euro über dem Plan, können aber an anderer Stelle wieder eingespart werden.

Dies war nicht der erste Auftrag zur Digitalisierung der Bad Säckinger Schulen. Seit Monaten sind Fachleute schon in mehreren Schulen der Stadt bei der Arbeit (siehe Sachstand der Digitalisierung an Schulen im nebenstehenden Hauptbericht).

Ricarda Hellmann, Rektorin der Werner-Kirchhofer-Realschule, freut sich über die fortschreitende digitale Modernisierungen an den Schulen. Gerade die letzten Wochen hätte die Notwendigkeit von computergestütztem Lernen gezeigt. Es seien für die Schulen große Herausforderungen – aber ohne das, was die Stadt bereits an Infrastruktur bereitstelle, wäre dies nicht möglich gewesen, lobte Hellmann. Sie dankte der Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang. Durch die bessere digitale Ausstattungen seien Lernplattformen möglich gewesen. Man sei in dieser Sache auf einem guten Weg, sagte sie.

Gleichwohl lebten gerade Schüler weiterführenden Schulen außerhalb Bad Säckingens in Gemeinden, die in der digitalen Versorgung gewissermaßen „weiße Flecken“ seien. Für eine digitale Kommunikation zwischen Schule und Schüler müssten auch an deren Wohnorten die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden, gab Hellmann zu bedenken. Sie bat Gemeinderat und Bürgermeister, sich bei den zuständigen überregionalen Gremien für einen zügigen Ausbau im ländlichen Raum stark zu machen. Gemeinderat wie auch Bürgermeister Alexander Guhl freute das Lob der Rektorin. Guhl berichtete zudem von einer Anfrage aus dem Schulamt Lörrach. Von dort habe man nach den Erfahrungen Bad Säckingens beim digitalen Ausbau der Schulen nachgefragt – „und zwar deshalb, weil wir schon weiter sind als anderswo“, fügte der Bürgermeister an.