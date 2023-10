Auf dem Bad Säckinger Festplatz wird es wieder bunt, laut und lustig. Die Herbstchilbi geht am Samstag, 14. Oktober ab 13 Uhr an den Start und bleibt bis Sonntag, 21. Oktober. Am Montag, 16. Oktober, ist der Chilbimarkt.

Wie viele Schausteller sind da und was wird geboten?

Insgesamt 19 Schausteller sind mit allen traditionellen Fahrgeschäften vertreten. Mit dabei sind ein Autoscooter, Kinder- und das Kettenkarussells oder der Bayern-Lift. Hinzu kommen Greifer-Automaten, eine Schieß- und Losbude sowie ein Imbiss und Süßigkeiten und noch einige mehr.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Rummel ist am Samstag, 14. Oktober, ab 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 21 Uhr und unter der Woche von Montag bis Freitag von 14 bis 21 Uhr.

Gibt es Sonderaktionen?

Der Mittwoch und der Donnerstag sind die Familientage mit ermäßigten Fahrpreisen.

Wann findet der Chilbimarkt statt und was ist das Angebot?

Am Montag, 16. Oktober, öffnen um 9 Uhr insgesamt 55 Markthändler ihre Buden. Zu haben sind Gewürze, Schmuck, Haushaltswaren, Stoffe oder Kleidung. Hinzu kommt ein kulinarisches Angebot mit Schupfnudeln oder Gegrilltem sowie Süßigkeiten.

Wie oft finden der Rummel und der Krämermarkt in Bad Säckingen statt?

Im Frühjahr zum Fridolinsfest im März, kommen die Schausteller zum ersten Mal nach Bad Säckingen. Für die Schausteller ist Bad Säckingen auch gleichzeitig der Startschuss in die neue Saison. Im Herbst wird der Rummel ein zweites Mal im Rahmen der Kirchweihe eröffnet. Und danach stellen auch die Schausteller ihre Saison ein. An beiden Veranstaltungsterminen ist auch immer ein Krämermarkt angeschlossen. Früher waren die Krämermärkte die Gelegenheit für die Menschen, sich mit den wichtigen Dingen wie Hausgeräte, Kleidung, Socken oder Wollsachen einzudecken. „Leider werden es immer weniger Markthändler“, bedauert es Uwe Böhler vom Bad Säckinger Ordnungsamt. Gleichzeitig bedankt er sich bei den Schaustellern, die viele bereits seit den 1960er-Jahren nach Bad Säckingen kommen. „Ich freue mich jedes Jahr, wenn die Schausteller wieder bei uns auf dem Platz stehen“, so Böhler weiter. Aber auch die Schausteller selbst kommen gerne nach Bad Säckingen. „Wir fühlen uns hier immer sehr wohl“, freut sich Peter Buhmann.