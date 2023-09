Bad Säckingen vor 1 Stunde Achtung, Autofahrer! Ab Dienstag gilt auf der B34 nachts Tempo 30 Aus Lärmschutzgründen gilt in der Ortsdurchfahrt von Bad Säckingen und auch in der südlichen Schulhausstraße zwischen 22 und 5 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

In dieser Woche montierten Mitarbeiter det Technischen Dienste die Tempo-30-Schilder an der B34 sowie der Schulhaussstraße. An der B34 gilt das Tempolimit zwischen 22 und 6 Uhr. | Bild: Obermeyer, Justus