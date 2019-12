von sk

Caveman ist das erfolgreichste Comedy-Solo-Stück in der Geschichte des Broadways in New York überhaupt – und es feiert seit fast zwei Jahrzehnten auch in Deutschland große Erfolge. Auch im Gloria-Theater in Bad Säckingen hat die Kult-Show das Publikum schon mehrfach hingerissen, teilt der Veranstalter mit.

Es gibt noch Karten

Jetzt kehrt Martin Luding alias Caveman, der sympathische, philosophierende Höhlenbewohner, zurück an den Hochrhein. Am Freitag, 27. Dezember, ist das Ein-Mann-Theater zum vierten Mal in Bad Säckingen zu sehen. Der Vorverkauf läuft, noch sind einige Karten erhältlich.

Bad Säckingen Kindercasting für Tommy Tailors Traumfabrik Das könnte Sie auch interessieren

Beziehungsratgeber gibt es jede Menge, Caveman hingegen gibt es nur einmal: Aus Steinzeit-Perspektive erhält man da erhellende Einblicke, was die Eigenarten von Frauen und Männern angeht. Männer sind Jäger und Frauen Sammlerinnen – eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute nicht hat ändern können. Darauf aufbauend analysiert Caveman das befremdliche Universum der Sammlerinnen, diese geheimnisvolle Welt von besten Freundinnen, Einkaufen und Sex.

Hier gibt es Karten Die Veranstaltung am Freitag, 27. Dezember beginnt 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 29 bis 38 Euro; Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Gloria-­Theater, im Internet (www.gloria-theater.de) oder unter der Telefonnummer 077617764 90:

Aber auch die Jäger bekommen ihr Fett ab. Caveman enthüllt, welche Erfüllung „Rumsitzen, ohne zu reden“ bedeuten kann, warum Männer durchs Fernsehprogramm zappen müssen und dass eine Unter­haltung unter Jägern mit den Worten „Lass uns in den Keller gehen, Sachen bohren“ beginnt und gleichzeitig endet.

Bad Säckingen Das Gloria-Theater feiert seinen 60. Geburtstag mit einer rauschenden Gala Das könnte Sie auch interessieren

„Diese Show ist immer wieder ein absoluter Knaller“, sagt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, “perfekt, um nach den Weihnachtstagen mal wieder die Lachmuskeln zu trainieren“. Dabei sei Caveman alles andere als oberflächlich. Die skurrilen Höhlenmensch-Erkenntnisse seien zwar irre komisch – geben aber auch immer wieder Impulse, um über sich selbst und die eigenen Beziehungen nachzudenken.