Das Lohgerbe-Center an der Schützenstraße in der Innenstadt von Bad Säckingen wurde im Januar verkauft und hat nun mit der Immobilienfirma Centerspace einen neuen Eigentümer. Das Unternehmen hat das Einkaufszentrum für den Eigenbestand gekauft, agiert also weiterhin als Vermieter der bestehenden Geschäfte. Anna Kulakov, Pressesprecherin von Centerspace, informiert im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass vorerst keine Änderungen im Lohgerbe-Center geplant seien. „Was in Zukunft ist, ist aber noch unklar“, sagt Kulakov. Sie versichert aber, dass sich für Kunden aktuell nichts ändern werde. Insgesamt zehn Mieter gehören zum Einkaufszentrum.

Noch unklar, ob sich die Mieten erhöhen

Ob sich deren Miete nun erhöhen werde, ist laut Kulakov aktuell noch unklar. Für Centerspace, mit Sitz in Hannover und weiteren Büros in Berlin, Nürnberg und im polnischen Warschau sei der Kauf des Lohgerbe-Centers eines der größeren Projekte gewesen. Besonders interessant sei das Objekt gewesen, da es so nah an der Schweizer Grenze liege und in der Innenstadt einen guten Standort habe, so Kulakov. Darum habe man sich auch für den Kauf beworben. Das internationale Immobilienunternehmen CBRE hatte als Makler agiert und im Auftrag des Eigentümers nach einem Käufer gesucht.

Bad Säckingen Wenn ein Betrieb sich nicht mehr lohnt: Warum ein Zoofachhandel nach 50 Jahren schließt und welche Leerstände es in Bad Säckingen gibt Das könnte Sie auch interessieren

Warum der bisherige Eigentümer das Einkaufszentrum verkaufen wollte, durfte Kulakov nicht sagen. Centerspace agiere nicht aus der Ferne, versicherte die Pressesprecherin. Mitarbeiter seien regelmäßig vor Ort und in engem Kontakt mit den Mietern, falls Fragen auftreten. Das Unternehmen hat mit über 200 Immobilien in Deutschland, Polen und Tschechien ein breites Portfolio und ist bereits am Hochrhein vertreten. Denn auch in Lörrach besitzt Centerspace eine Immobilie.

Das Lohgerbe-Center in Bad Säckingen beherbergt zehn Mieter auf 5000 Quadratmetern. | Bild: Verena Wehrle

Zehn Mieter auf 5000 Quadratmetern

Das Lohgerbe-Center hatte seit seiner Eröffnung im November 2001 schon mehrere Eigentümer-Wechsel. Die zehn Mieter verteilen sich auf eine Fläche von 5000 Quadratmetern. Die größte Ladenfläche mit rund 3000 Quadratmetern besitzt der Edeka Schmidts Markt im Untergeschoss. Zu den übrigen Mietern gehören eine Filiale der Drogeriemarktkette dm sowie die Modegeschäfte Cult Fashion, Tally Weijl sowie Ernstings Family, die Schwarzwald-Apotheke, Vodafone und die Parfümerie Ruthe.