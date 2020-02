von sk

Die Sanierungsarbeiten der Schluchseewerk AG im Kraftwerk Säckingen sind erfolgreich abgeschlossen worden: Rund neun Monate liefen die Arbeiten auf Hochtouren – jetzt ist das Kavernenkraftwerk fit für die Zukunft und wieder planmäßig in Betrieb. Dies schreibt die Schluchseewerk AG in einer Pressemitteilung.

Seltener Blick in den rund 400 Meter langen Druckschacht. Der Korrosionsschutz des Schachts wurde nach der Entleerung umfassend erneuert. | Bild: Schluchseewerk AG

Die Schluchseewerk AG investierte demnach rund sechs Millionen Euro in die Sanierung des Pumpspeicherkraftwerks. Neben den Arbeiten am und im entleerten Eggbergbecken war die Sanierung des Druckschachtes zwischen Eggbergbecken und Kraftwerk das Kernstück des Projektes. Durch den Schacht fließen mit großem Druck täglich Millionen Liter Wasser, das entweder im Eggbergbecken gespeichert oder von dort zur schnellen und sauberen Stromproduktion in die Turbinen geleitet wird, heißt es weiter in der Mitteilung des Energieunternehmens.

Parallel nahmen Spezialisten demnach die Maschinensätze im Kraftwerk unter die Lupe, reparierten, sanierten und erneuerten Anlagenteile und elektronische Steuerungen. „Alles verlief erwartungsgemäß und vor allem ganz und gar ohne Arbeitsunfall. Das ist bei einem Projekt dieser Größe, an dem Hunderte Arbeitskräfte mitgewirkt haben, nicht selbstverständlich“, sagt Bauingenieur Matthias Schmidt von der Schluchseewerk AG, der das Gesamtprojekt leitete, und freut sich über den reibungslosen Verlauf.

Nun sei das Kavernenkraftwerk Säckingen für zukünftige Aufgaben gerüstet, die vor dem Hintergrund der Energiewende wichtiger denn je seien. Mit einem steigenden Anteil von volatilen Energien, also Energieformen, die schwankend und nicht gleichmäßig verfügbar sind, wie etwa Wind- und Sonnenenergie, würden Stromspeicher immer bedeutender, um Netzstabilität und Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Die Schluchseewerk AG bietet ab Mai wieder kostenlose Besichtigungen des Kraftwerks an. Infos im Internet (www.schluchseewerk.de).