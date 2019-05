Die Sanierung des Eggbergbeckens ist in vollem Gang. Am Montag, 6. Mai, wurde das Becken zum ersten Mal seit der letzten Rundumsanierung im Jahr 1992 entleert – eine Sache von nur einem Tag. „An dem Montag um sechs Uhr haben wir die Maschinen abgestellt“, berichtet Peter Steinbeck, Pressesprecher von Schluchseewerk AG. Die Woche davor fand eine Netzbefischung durch Berufsfischer vom Bodensee und unter Aufsicht des Regierungspräsidiums Freiburg statt. Gefischt worden sind vor allem Zander, aber auch ein Wels war darunter. Wie die Fische ins Oberbecken gelangt sind? „Durch den Laich im Gefieder der Wasservögel“, erklärt Steinbeck. Das Regierungspräsidium hat bestimmt, wie mit den Fischen umzugehen ist.

Bad Säckingen Alles beginnt mit der Trockenlegung: Schluchseewerk AG saniert Eggbergbecken für rund 9 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

Nun ist das Beckenwasser also weg, abgeleitet über den Pfannenstielgraben, Schöpfebach und Gewerbebach in den Rhein. Ein Schieber an der Restentleerung ermöglichte eine genau dosierbare Wasserabgabe. Jetzt bietet sich ein komplett anderer Blick auf das 2,1 Millionen Kubikmeter fassende Oberbecken zwischen Egg und Bad Säckingen: ein 13 Hektar großer Dichtungsbelag aus Asphaltbeton. Von der Sanierung nicht betroffen sind die freitragenden, je 80 Meter langen Stege zwischen der Dammkrone und den beiden Einlauftürmen.

Rickenbach Das Kavernenkraftwerk Säckingen war das erste deutsche Pumpspeicherkraftwerk Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Damm und im Becken herrscht Hochbetrieb. Lastwagen fahren mit leeren Kippern hinunter und mit vollen wieder hinauf, um die Ladung im nördlichen Beckenbereich wieder abzukippen. Geladen haben sie Sediment aus dem Rhein, das durch das Hochpumpen des Rheinwassers in das Becken gelangt und dort auf den Boden gesunken ist. Laut Steinbeck ist es von Fachlaboren genauestens beprüft worden. Ergebnis: „Völlig unbelastet“, so Steinbeck. Anders als 1992, als das Sediment entfernt wurde, bleibt es diesmal im Becken. „Denn es stört uns hier nicht“, erklärt Peter Steinbeck. Es findet lediglich eine Umverteilung vom südlichen zum nördlichen Bereich des Beckens statt.

Bad Säckingen Gemeinderats-Check: Die CDU im Gemeinderat – was hat sie in den letzten fünf Jahren geleistet? Das könnte Sie auch interessieren

Der Grund: Der Ein- und Auslaufturm mit dem 400 Meter tiefen Druckschacht, auch Turm Süd genannt, wird ebenfalls saniert und muss daher frei zugänglich sein. Zeitgleich mit der Beckensanierung wird einer von insgesamt vier Maschinensätzen – Pumpe, Turbine, Generator – einer vollumfänglichen Revision unterzogen. Bei den anderen drei Maschinensätzen ist der Revisionszyklus noch nicht abgelaufen. Die Becken- und Druckschachtsanierung dauert rund sieben Monate. In dieser Zeit wird durch die Kraftwerksblockierung kein Strom erzeugt. Die Versorgung ist jedoch durch Partner von Schluchseewerk AG gesichert. Im Oktober 2019 soll das Becken wieder mit Wasser gefüllt werden.

Wehr Europa-Abgeordneter geht zum Wahlkampf unter Tage Das könnte Sie auch interessieren

Die Baustelle ist aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich zugänglich. Ein Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr vor Ort. Gearbeitet wird nur an den Werktagen im Zweischichtbetrieb, davon werden die Bewohner von Egg nicht viel mitbekommen. Denn die meisten Arbeiten finden innerhalb von Gebäuden oder Untertage statt. Rund neun Millionen Euro nimmt Schluchseewerk AG für die Sanierung in die Hand. „Sie ist notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten“, betont Peter Steinbeck, „die Sicherheit steht an oberster Stelle“. Wie jedes Bauwerk unter Temperaturschwankungen von minus 20 bis über 30 Grad beeinträchtigt wird, ergeht es auch dem Eggbergbecken. „Wir sorgen vor, dass der Damm keinesfalls undicht wird“, erklärt Steinbeck. Deshalb wird der Dichtungsbelag, wo er schadhaft ist, erneuert. Eine ganzflächige Asphaltsanierung ist nicht vorgesehen.

Das umfasst Sanierung

Derzeit sind zwei beauftragte Baufirmen vor Ort tätig – Schleith und Walo. Wie viele Menschen auf der Baustelle sind, hängt von den jeweiligen Arbeiten ab. Schluchseewerk hat aber einen eigenen großen Stab eigener Mitarbeiter auf der Baustelle, beispielsweise Projektingenieure, Teams der Baukolonne, der Zentralwerkstatt und der Baustromtruppe. Während und nach der Beckensanierung spielt sich vieles im Turm Süd und in der rund 400 Meter tiefer liegenden Maschinenkaverne ab. Die Sanierung umfasst den Korrosionsschutz von Druckschacht, Oberwasser-Verteilleitung und Zylinderschütz, Elektro- und leittechnische Maßnahmen, Kontrolle von Unterwasser-Stollen und Wasserschloss. Die Projektplanung läuft seit November 2017.