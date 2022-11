von Doris Dehmel

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den Fahrern des Stock-Car-Clubs Albbruck. Nach den in den beiden Jahren durch Corona ausgefallenen Rennen fieberten die Fahrer auf den Start bei internationalen Rennen oder auf das vereinseigene Rennen in Schachen.

Dennis Kalt erfolgreichster Fahrer

Sehr erfolgreich lief die Saison für Daniel Kalt, der ab dem Jahr 2010 fünfmal in Folge Meister in den Klassen 2 und 3 wurde, ehe er in Klasse 1 wechselte und vor Corona drei Vizemeistertitel holte. Der 35-jährige hatte 2022 in der Klasse 2 Serienfahrzeuge von 1400 bis 1800 Kubik sämtliche Rennen für sich entschieden. 2018 hatte er die deutsche Autocrossmeisterschaft gewonnen und 2022 erstmals als Supercupsieger ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Dabei hieß es sich gegen die Konkurrenz aus 14 Klassen und den unterschiedlichsten Herkunftsländer durchzusetzen. „Mit meinem Honda Civic hatte ich in diesem Jahr kein einziges Rennen verloren“, so Daniel Kalt.

Markus Hilpert, der bei der Deutschen Meisterschaft in Kettental in der Klasse 7 den Sieg nach Hause fuhr und der 15-jährige Max Steinberger aus Laufenburg, der aus dem vereinseigenen Nachwuchs stammt, kamen ebenfalls zu Meisterehren. Vizemeister Christian Burger hatte in der Klasse 11 bis vor dem Rennen in Neuenburg noch geführt, musste aber den Sieg im Spezial-Cross über 1600 Kubik schließlich seinem Konkurrenten überlassen.

Auch die Jugendklasse ist gut unterwegs

In der Jugendklasse 2 wurde Christian Tröndle Vizemeister. In der Klasse 9 belegte Marius Grambach den dritten Platz und Mike Anhalt war in der Klasse 8 Vierter geworden. Zuversichtlich blickt man beim Stock-Car-Club Albbruck in die Zukunft, war man doch der erste Verein, der sich um die Nachwuchsförderung kümmerte. Während der „Ferienmaus“ (Albbrucker Kinderferienaktion“) kam so mancher spätere Nachwuchsfahrer auf den Geschmack zumindest in Schachen seine Runden zu drehen. Der heutige Schachener Rennleiter Peter Lüttin hatte vor über 15 Jahren die Idee zur Jugendklasse. Fahrerlehrer Christian Rieder leitet die Ausbildung der Jugendlichen auf dem Schachener Gelände. Seit 2010 kommen jährlich etwa 10 Jugendliche hinzu. Von den bislang 120 ausgebildeten jungen Rennfahrern sind die ersten schon wieder in den Reihen der Aktiven zu finden.

Der Stock-Car-Club Albbruck hat 200 Mitglieder. Das vereinseigene Rennen findet jeweils am letzten Augustwochenende statt und ist Anziehungspunkt für viele Motorsportfreunde aus der Region. International sind die Fahrer im Drei-Nationen-Cup unterwegs.