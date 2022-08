von Doris Dehmel

Während im belgischen Spa das Formel-1-Rennen lief, verfolgten beim Auto-Cross-Rennen in Schachen jede Menge motorsportbegeisterte Zuschauer das lokale Renngeschehen. Nach zweijähriger Corona-Pause kam es nun zu einer Neuauflage des Traditionsrennens. Fahrer aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Belgien gingen hier als Teilnehmer des Drei-Nationen-Cups auf Punktejagd oder starteten aus Spaß am Auto-Cross.

Während die letzten Fahrzeug vom vorherigen Rennlauf die Strecke verließen, wartete am Start bereits die nächst höhere Klasse auf den Start. Bilder: Doris Dehmel

Während einige seit vielen Jahren immer wieder in Schachen dabei sind, besonders die Strecke lieben und das Fahrerlager rund um das Sandgrubengelände schätzen, ging auch eine Reihe von Neulingen an den Start. Veteranen wollten ihre Fahrtüchtigkeit und Leistungsfähigkeit des Fahrzeugzeug ebenso nochmals testen, wie Anfänger, die in dem vereinseigenen Nachwuchs entwachsen sind.

Auto-Cross Zum 41. Mal konnte in diesem Jahr das Auto-Cross-Rennen in Schachen gestartet werden. Bis heute hat die Veranstaltung weder bei den Akteuren noch bei den Besuchern an Attraktivität verloren. Veranstalter ist der Stock-Car-Club Albbruck. Gestartet wurde in 14 Klassen innerhalb des Drei-Nationen-Cups und zwei Sonderklassen. Kontakt: 0173/527 99 81.

Längst nicht alle Fahrzeuge blieben von Blessuren verschont. Selbst nach Einbruch der Dämmerung war im Fahrerlager das Hämmern und Klopfen an den beschädigten Boliden zu hören. Schließlich galt es nach dem ersten Rennlauf am Samstag, einen weiteren am Sonntag zu absolvieren, um im entscheidenden Finallauf am Sonntagnachmittag dabei zu sein. Bei allem Nervenkitzel, der durch den einen oder anderen Überschlag gesteigert wurde, bestimmten die engen Sicherheitsrichtlinien und das umsichtige Verhalten der Fahrerinnen und Fahrer, dass es sich die Zahl der Ausfälle in Grenzen hielt.

Wer beim Start Boden gutmachen konnte, stand wenige Meter danach in der Haarnadelkurve vor der nächsten Herausforderung.

Geradezu optimale Wetterverhältnisse herrschten am diesjährigen Rennwochenende. Sonne und Wolken wechselten sich ab und erst gegen Ende des ersten Renntages öffnete der Himmel für kurze Zeit seine Schleusen. Zufrieden blickt das Team um den Vereinsvorsitzenden Carlos Groß auf das 41. Internationale Auto-Cross-Rennen zurück. Zahlreiche Arbeitseinsätze lagen hinter den Mitgliedern, bis die Strecke wieder startbereit und die notwendige Infrastruktur aufgebaut war. Während in dem im Vereinsheim integrierten Rennbüro das mehrköpfige Team die Rennzeiten notierte, war ein Heer von Helfern auf dem Gelände unterwegs, um für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen und zur Stelle zu sein, wenn Hilfe benötigt wird. Abschleppfahrzeuge waren im Einsatz und vorsorglich waren Feuerwehr und DRK zur Stelle, wenn ihr Hilfe gebraucht würde.