Der Verein

Das Blasorchester Albbruck wurde 1858 gegründet. Der Verein mit derzeit 60 Mitgliedern will die Blasmusik in der Gemeinschaft pflegen, weltlichen und kirchlichen Anlässen einen würdigen musikalischen Rahmen verleihen. Der Schwerpunkt liegt in der Aus- und Weiterbildung der Zöglinge.

Die Anschaffung

Der Verein hat sich 2019 mit einer neuen Uniform ausgestattet. Im selben Zug wurde das Vereinslogo modernisiert. Leider konnte nicht die gesamte Vereinskleidung angepasst werden. Der hohe Investitionsaufwand und die fehlenden Einnahmequellen aufgrund der Corona-Pandemie machten es unmöglich, die Gesamtkosten von 7000 Euro zu tragen.

Das Engagement

Das Blasorchester Albbruck tritt überwiegend an öffentlichen Veranstaltungen auf. Das Orchester zählt zu den Gründungsvereinen des Albbrucker Dorffestes und pflegt eine Kooperation mit dem Musikverein Dogern. Zudem sammelt der Verein mit dem DRK Albbruck Altpapier.

Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen.

