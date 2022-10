Es war zum Wochenende die Bestätigung aller Vorwarnungen: Die Corona-Herbstwelle ist da. Das Ausmaß des aktuellen Anstiegs der Zahlen ist jedoch signifikant.

Am Freitag, 7. Oktober, meldete das Landratsamt zunächst dies: „Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 89.160, das ist ein Plus von 404 Fällen zum Vortag.“ Weiter hieß es von der Behörde: „Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 660 Personen. Das ist ein Plus von 358 Fällen zum Vortag.“ Die Differenz von 404 zu 358 ergibt sich aus Personen, die zunächst als infiziert, dann aber wieder als genesen eingestuft werden konnten.

Heike Frank, Sprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar. | Bild: Heike Frank Landratsamt

404 Neuinfektionen im Landkreis an einem Tag: Gibt es einen Ausbruch? Nein, sagt die Sprecherin des Landratsamts. „Unserem Gesundheitsamt sind keine größeren Ausbrüche im Landkreis bekannt.“ Es gebe weder einen Schwerpunkt in einem Betrieb noch in einer Pflege-Einrichtung, wird versichert. Auch nicht in einer Gemeinde? „Nein, es ist der gesamte Schwarzwald-Baar-Kreis betroffen“, betont Heike Frank ausdrücklich die breite Streuung des Infektionsgeschehens.

So erklären die Experten die Corona-Fälle

Was aber lässt die Corona-Zahlen derart in die Höhe schnellen? „Unser Gesundheitsamt vermutet, dass zum einen die Jahreszeit und verschiedene größere Veranstaltungen Auslöser sein könnten“, teilt Heike Frank weiter mit. Die Entwicklung sei „im Vorfeld schon anzunehmen“ gewesen, „mit steigenden Fallzahlen wurde gerechnet“ ergänzt sie.

Wie gehen die Behörden mit der Lage um?

Das Gesundheitsamt beobachte die Situation sehr genau. Hauptaugenmerk sei nach wie vor die Situation in den Kliniken, „die weiterhin glücklicherweise keine Überlastung erkennen lässt“, wie Frank am Montag gegen Mittag betonte. Die Patientenzahlen mit Corona hatten sich in den vergangenen Wochen ebenfalls deutlich nach oben entwickelt. Zum Wochenende wurden fast 80 Personen speziell wegen einer Virusinfektion Im Klinikum behandelt.

Wie belastet ist der Wochen-Beginn?

Eine der spannenden Fragen war also zum Wochenbeginn: Gibt es auch am Montag weiter einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen? Das Landratsamt hierzu: „Wir hatten Montagvormittag Fallzahlen von zirka 300. Dies ist im Vergleich zu den vergangenen Montagen ein höheres Niveau. Wie sich die Fallzahlen weiter entwickeln, ist nicht absehbar“, räumt Heike Frank ein.

Zur Schwere der Krankheitsverläufe könne sich das Amt derzeit nicht äußern, sagt Heike Frank. Mittlerweile ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis laut den Behörden seit Pandemie-Beginn im März 2020 an Corona gestorben sind, auf 393 Todesfälle angestiegen. In den vergangenen Wochen musste ein Todesfall in der Statistik hinzugefügt werden.

Eine gute Nachricht: Zum Wochenende konnten nach den Berechnungen zum Freitag immerhin 370 Fälle von am Virus erkrankten Menschen wieder als genesen bezeichnet werden.