2022 war ein mehr als bewegtes Jahr – auch in Singen und dem Hegau. Das zeigte sich auch in unserem Jahresrückblicksrätsel. 21 Fragen führten bei dieser Runde des Rätsels zum Lösungssatz – zumindest wenn man die richtige der jeweils drei Lösungsmöglichkeiten gefunden hat. Der Lösungssatz lautet: „Es kann nur besser werden.“ Das ist einerseits als Blick auf das Jahr 2022 gemeint, das viele Krisen mit sich gebracht hat. Aber auch als Wunsch und Mutmacher für das neue Jahr 2023.

Der Lösungssatz soll Rückblick und Mutmacher zugleich sein. | Bild: Schönlein, Ute

Für alle, die das vergangene Jahr noch einmal nachvollziehen wollen, haben wir hier die richtigen Antworten zusammengestellt – und geben auch die glücklichen Gewinner bekannt.

1: Der Appell der Bürgermeister

Johannes Moser und Benjamin Mors dürften vielen Rathauschefs aus der Seele gesprochen haben, als sie vor einer Überforderung der Gemeinden gewarnt haben. (E)

Eine Eisenbahnbrücke ist in Engen ausgetauscht worden. Die Teile schwebten an einem Spezialkran für große Lasten ein. | Bild: Matthias Güntert

2: Was da über Engen schwebte

Eine neue Eisenbahnbrücke an der Ballenbergstraße schwebte im Juni in Engen ein. Die alte Brücke war in die Jahre gekommen. (S)

3: Wofür das Landratsamt Grundstücke gebraucht hat

Das Konstanzer Landratsamt hat 2022 auch ein Auge auf die Festplätze der Region geworfen. Auf manchen davon sollen Leichtbauhallen entstehen, in denen geflüchtete Menschen unterkommen sollen. (K)

Singen/Hegau Testen Sie Ihr Wissen! Wer beim Jahresrückblicksrätsel richtig liegt, kann tolle Preise gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

4: Etzwiler Bahn könnte Personenverkehr bekommen

Bei der Etzwiler Bahn, deren Gleise von Singen über Rielasingen-Worblingen nach Ramsen und Etzwilen in der Schweiz verlaufen, entzündete sich eine Diskussion am Vorschlag des Landes, diese alte Bahnstrecke wieder für den Personenverkehr zu nutzen. (A)

5: Kokainschmuggel ist kein Kavaliersdelikt

Etwa eine Tonne von dem Rauschgift sollen sechs Angeklagte bewegt haben, die sich dafür vor dem Konstanzer Landgericht verantworten mussten. Ein Teil des Kokains haben sie in Containern nach Mitteleuropa geschmuggelt, die von einer Tarnfirma versendet wurden. (N)

Sechs Millionen Euro hat es gekostet: das Parkhaus am Gleis. | Bild: Matthias Güntert

6: Viel Geld, aber wofür nochmal?

Etwa sechs Millionen Euro – daraus kann man unter anderem ein Parkhaus bauen, nämlich das Parkhaus am Gleis, das Parksuchverkehr in der Innenstadt überflüssig machen soll. (N)

Die glücklichen Gewinner des Jahresrückblicksrätsels

Auch in diesem Jahr waren die Gewinnchancen beim beliebten Jahresrückblicksrätsel des SÜDKURIER Singen hoch. 262 Anrufer haben sich mit der Lösung gemeldet. Und das sind die Gewinner, die auch telefonisch informiert werden:

Reiseklassiker Gemeinsame Sache machen das Reiseunternehmen Growe Reisen und die Singener Redaktion des SÜDKURIER bei der Verlosung eines Wochenendes für zwei Personen in den Schweizer Alpen. Zu den Höhepunkten der Reise zählen Fahrten mit dem Bernina- und dem Glacier Express mit Aussichten auf die Gletscherwelt der Alpen. „Einsteigen bitte“ heißt es für Holger Laufer aus Steißlingen. Freizeitpark Ein Familienerlebnis für vier Personen stiftet der Europapark in Rust. Einen Tag lang darf Daniela Beier aus Gottmadingen mit ihren Lieben Shows, Bahnen und die besondere Atmosphäre im Park genießen. E-Auto-Test Mit Thüga Energie geht es auf freie Fahrt! Klaus Weber aus Mühlhausen-Ehingen darf einen VW ID3 testen – inklusive kostenlosen Ladens an den eigenen Ladesäulen und einem Essen im Hotel Hirschen in Horn. Auftritt in der Stadthalle Zweimal zwei Eintrittskarten für einen Theaterabend in der Singener Stadthalle hat der Betreiber KTS gestiftet. Regina Meßmer aus Engen und Ursula Fürst aus Rielasingen-Worblingen gehen mit je einer Begleitperson am Sonntag, 29. Januar, um 20 Uhr zum Auftritt von „Brodas Bros“. Die Tanztruppe aus Spanien vereint im aktuellen Programm unterschiedliche Tanzstile wie Hip-Hop und Street Dance mit Artistik, neuester Video- und Lichttechnik und einer großen Portion Humor. Museumsbahn-Fahrt Der Verein zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen-Singen stiftet ein Gruppenerlebnis für fünf Personen mit der Museumsbahn. Fahrmöglichkeiten sind am Sonntag, 14. Mai, nach Stein am Rhein, am 4. Juni als Rundfahrt über Schaffhausen, am Sonntag, 10. September, zum Museumsbahnfest in Rielasingen sowie am Sonntag, 1. Oktober, als Rundkurs über Schaffhausen. Mitfahren und noch vier Personen mitnehmen darf Roland Kübler aus Rielasingen-Worblingen. Hegau-Rundflug Die Segelfluggruppe Binningen ist bereit zum Abflug und stellte für das Jahresrückblickrätsel auch in diesem Jahr einen Rundflug für eine Person über den Hegau in einer Propellermaschine zur Verfügung. Abheben kann Bernhard Kellmayer aus Hilzingen. Genuss-Paket Die Singener Betreiber von „Büffel Bill“ stellen eine Delikatessen-Box zur Verfügung. Damit kann Klaus Fuchs aus Singen Büffel-Produkte vom Mozzarella bis zur Bratwurst probekosten.

Getränke-Unternehmen der Region hatten im vergangenen Jahr Sorgen. Dabei ging es um die Glasflaschen, die die Unternehmer für ihre Ware brauchen. | Bild: Arndt, Isabelle

7: Die Sorgen der Getränke-Unternehmen

Der Krieg in der Ukraine und die allgemein gestiegenen Preise ziehen unter anderem Engpässe und Preissteigerungen auf dem Markt für Glasflaschen nach sich. (N)

8: Die Mensa in der Eichendorff-Schule

Eine moderne Schule, eine professionell ausgestattete Mensa – nur dummerweise niemand, der darin kochen wollte: So war die Lage an der Gottmadinger Eichendorff-Realschule für zehn Monate. Die Betreibersuche war so schwierig, weil während der Corona-Zeit Gastronomie und Catering-Betriebe gelitten und mitunter ganz aufgegeben haben. (U)

Singen/Hegau Brandbrief und Bauarbeiten: Wissen Sie noch, was 2022 im Hegau passiert ist? Das könnte Sie auch interessieren

9: Diese beiden Männer planen den Neubau der Scheffelhalle

Ben Nägele und Alexander Kionka aus Friedingen sind die Planer, die den Neubau der viel vermissten Scheffelhalle begleiten. Nägele hatte zuvor schon an der Machbarkeitsstudie für die Sanierung der alten Scheffelhalle gearbeitet. (R)

10: Den Weihnachtsmarkt gibt es nicht mehr

Der Gewerbeverein Gottmadingen hat seinen Weihnachtsmarkt auf neue Füße gestellt. 2022 fand der erste Adventszauber statt. (B)

11: Das Hoorig schallte wieder durch die Stadt

Endlich wieder Fasnacht – wenn auch noch in abgespeckter Form. „Mir dätet welle!“ lautete im vergangenen Jahr das Motto der Singener Poppele-Zunft – als Zeichen dafür, dass die Narren nur darauf gewartet haben loszulegen. (E)

Nach dem Brand der Friedenskirche in Singen zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung aus der Luft auf dem Drohnenbild. Auch eine Kindertagespflege-Gruppe hat ihre Räume in einem Nebengebäude verloren. | Bild: Lukas Ondreka

12: Auch eine Kindertagespflege-Gruppe verlor mit der Friedenskirche ihr Quartier

Der Brand der Friedenskirche in der Rielasinger Straße hat die Region aufgeschreckt. In dem Gebäude war bis zu dem Brand auch die Kindertagespflege-Gruppe Friedolinos beheimatet, die am Ende in einem städtischen Gebäude in der Rielasinger Straße unterkam. (S)

Betriebsleiter Peter Heck am Becken des Singener Hallenbads (Archivbild). Das Bad ist im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. | Bild: Tesche, Sabine

13: Ein halbes Jahrhundert Hallenbad

Nein, das Singener Hallenbad wird nicht zum Thermalbad mit Saunalandschaft ausgebaut und es muss auch keinem Fußballplatz weichen. 50 Jahre ist es aber trotzdem alt geworden. (S)

14: Es werde Licht

Die Singener Stadthalle hat all ihre Leuchten ausgetauscht – immerhin 690 an der Zahl. (E)

Mit diesem Grundstück ging die Stadt Singen ins Rennen um einen Standort für eine mögliche neue Kreisklinik. | Bild: Gerhard Plessing

15: Angespanntes Verhältnis zweier Nachbarstädte

Zwischen Singen und Radolfzell kam es 2022 zu Spannungen. Dabei ging es um das Grundstück für einen möglichen Krankenhausneubau. (R)

16: Das kostbare Nass

Die Sommer werden im Allgemeinen immer heißer und trockener. Und das ist natürlich auch im Hegau so. Schlagzeilen machte der Hilzinger Ortsteil Schlatt am Randen, der vorübergehend per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden musste. (W)

Singen Wissen Sie schon die Lösung? Beim Jahresrückblicksrätsel wird es ernst Das könnte Sie auch interessieren

17: Die Gäubahn ist immer für eine Schlagzeile gut

Die Gäubahn verbindet Zürich mit Stuttgart und führt dabei durch den Hegau. Ärger gibt es, weil die Bahn die Direktverbindung ab 2025 für die Stuttgart 21-Bauarbeiten unterbrechen will. Reisende müssten nach dem derzeitigen Plan in Stuttgart-Vaihingen umsteigen. (E)

18: Das Freibad braucht eine Sanierung

In Hilzingen braucht das Freibad eine Frischzellenkur. Warum? Weil es schon 1970 gebaut wurde und immer mehr Schwachstellen hat. (R)

Wenn die Post nicht zuverlässig kommt: Mehrere Hegauer Bürgermeister haben einen Brandbrief an das Unternehmen geschickt. | Bild: Matthias Güntert

19: Stress per Brief

Ein Brandbrief von mehreren Hegau-Bürgermeistern – das gibt es nicht alle Tage. Die Verwaltungschefs haben sich zusammengetan, weil die Postzustellung im Jahr 2022 im Hegau ganz gehörig lahmte. (D)

20: Ein Bauwerk für die Energiewende

Die Energiewende braucht auch neue Anlagen – damit das Stromnetz mit dem Hin und Her zwischen Einspeisern und Verbrauchern von Ökostrom zurechtkommt. Unter anderem diesem Zweck dient das neue Schalthaus an der Bundesstraße 34 in Singen. (E)

Singen/Hegau Die letzte Chance auf 21 Richtige: Hier kommen die abschließenden Fragen des Jahresrückblicksrätsels Das könnte Sie auch interessieren

21: Die Sporthalle braucht einen Namen

Die Vorfreude auf die neue Sporthalle in Engen ist groß, doch das Gebäude sollte einen griffigen Namen bekommen. Der Gemeinderat hat entschieden: Die Halle heißt Anne-Frank-Sporthalle. (N)