Was war das wieder für ein Jahr! Nach zwei Jahren, die von der Corona-Pandemie geprägt waren, hätte man es nun eigentlich ruhiger erwartet. Doch dann kam der Einmarsch von Putins Armee in der Ukraine. Der Angriffskrieg sorgte für großes Leid in dem Land – und weltweit für Verunsicherung, die Folgen spürt man auch in Mitteleuropa. Doch auch in Singen und dem Hegau sind eine Menge interessanter Sachen passiert. Erinnern Sie sich noch? Das können Sie mit unserem Rätsel zum Jahresrückblick testen.

Bild: Schönlein, Ute

Und so funktioniert‘s: In den nächsten Tagen werden insgesamt 21 Fragen über Begebenheiten in Singen und dem Hegau gestellt, wobei es jeweils drei Antworten zur Auswahl gibt. Aber nur eine davon ist richtig und der entsprechende Buchstabe ist in der Lösungsgrafik einzutragen. Am Ende ergibt sich so ein Satz, mit dem man sich am Gewinnspiel beteiligen kann. Unser Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, recherchiert über www.suedkurier.de

Es fährt ein Zug nach Irgendwo

Die Bahn ist immer für eine Schlagzeile gut. Vor allem die Gäubahn, die den Hegau mit Stuttgart verbindet, sorgte für Diskussionen. Worum ging es? Der richtige Lösungsbuchstabe gehört ins Feld 17.

Das Verkehrsministerium in Stuttgart hat den gesamten Verkehr auf der Gäubahn an eine private Bahngesellschaft vergeben (Lösungsbuchstabe S).

Ab 2025 will die Bahn die Direktverbindung nach Stuttgart unterbrechen, Reisende müssten dann für mehrere Jahre in Stuttgart-Vaihingen umsteigen (Lösungsbuchstabe E).

Ein Gutachten hat festgestellt, dass auf der ganzen Strecke zwischen Hegau und Stuttgart nur ein Gleis notwendig ist, und den Abbau der streckenweise vorhandenen zweiten Schiene empfohlen (Lösungsbuchstabe L).

Wenn kein Schnee mehr rieselt

Kokain-Schmuggel ist kein Kavaliersdelikt – das merkt man allein an den teilweise langjährigen Haftstrafen, die das Landgericht Konstanz im Dezember gegen eine Gruppe von sechs Angeklagten verhängt hat, die laut dem Urteil mit großen Mengen an Drogen gehandelt haben. Wie haben sie einen Teil des Rauschgifts nach Europa gebracht? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt ins Feld 5.

Einer aus der Gruppe hat das Kokain mit dem Auto aus Zentralasien hergebracht (Lösungsbuchstabe F).

Einer der Männer hat einen Pilotenschein und ist mit dem Rauschgift unter dem Radar hergeflogen (Lösungsbuchstabe S).

Einer der Angeklagten hat eine Tarnfirma gegründet und das Kokain in Containern verstecken lassen (Lösungsbuchstabe N).

Kurz vor der Urteilsverkündung im Kokain-Prozess: Blick in den Gerichtssaal am Konstanzer Landgericht. | Bild: Freißmann, Stephan

2022 ging es wieder hoorig zu

Endlich wieder Fasnacht – wenn auch weiterhin nicht im gewohnten Rahmen. Die Hegauer Narren atmeten auf, dass es 2022 deutlich weniger Einschränkungen gab, auch wenn die Einschränkungen erst kurz vor den Fasnachtstagen aufgehoben wurden. Wie lautete das Motto der Singener Poppelezunft für die Fasnacht 2022? Der Lösungsbuchstabe gehört ins Feld 11.

Mir dätet welle! Will heißen: Die Narren stehen bereit und warten nur, dass sie Fasnet machen dürfen (Lösungsbuchstabe E).

Rutsch mir de Buckel nab! Will heißen: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist uns alles egal. (Lösungsbuchstabe K).

Uff goht‘s zur Fasnet! Will heißen: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wird es Zeit, endlich wieder aus dem Haus zu kommen (Lösungsbuchstabe Z).

Das kostbare Nass

Die Sommer werden immer heißer und trockener. Das hat man auch im Hegau gespürt. Wofür wurde zeitweise sogar ein Tankwagen gebraucht? Der Lösungsbuchstabe gehört ins Feld 16.

Am Steißlinger See hat die Wassertiefe gefährlich abgenommen, weshalb zeitweise Wasser mit dem Tankwagen nachgeschüttet wurde (Lösungsbuchstabe D).

Der Hilzinger Ortsteil Schlatt am Randen musste vorübergehend per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden (Lösungsbuchstabe W).

Weil der Wasserstand der Singener Aach gesunken ist, gab es Dürre im Stadtgarten. Diese wurde mit einem Tankwagen bekämpft. (Lösungsbuchstabe M).

Essen ist fertig

Die Mensa der Eichendorff-Realschule in Gottmadingen hat im Juli einen Pächter bekommen – satte zehn Monate nach dem Beginn des Unterrichts in der neu errichteten Schule. Warum hat das so lange gedauert? Der Lösungsbuchstabe kommt ins Feld 8.

Zwei Catering-Betriebe haben sich darum gestritten, wer die Gottmadinger Mensa übernehmen darf, und sind juristisch gegeneinander vorgegangen – das hat gedauert (Lösungsbuchstabe B).

Der Gemeinderat konnte sich nicht auf die Details der Ausschreibung einigen – das hat gedauert (Lösungsbuchstabe N).

In der Corona-Zeit mit ihren Lockdowns haben Gastronomie und Catering-Betriebe gelitten, manche mussten sogar aufgeben. Deshalb war es schwierig, einen Betreiber zu finden – das hat gedauert (Lösungsbuchstabe U).