Zum Jahreswechsel geht der Blick traditionell noch einmal zurück auf das gerade verflossene Jahr – so auch mit dem Jahresrückblicksrätsel des SÜDKURIER. Hier kommen nun die letzten sechs Fragen auf dem Weg zur Lösung. Als Lohn fürs Kopfzerbrechen winken viele attraktive Preise. Und mit dieser Folge wird der Lösungssatz vollständig.

Mitmachen ist einfach: Es gibt drei Antwortmöglichkeiten pro Frage, aber nur eine davon ist richtig und der entsprechende Lösungsbuchstabe ist in der Grafik einzutragen. Am Ende ergibt sich so ein Lösungssatz. Unser Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schaut auf www.suedkurier.de. Viel Spaß beim Rätseln!

Bauen für die Energiewende

Irgendwie dämmert es immer mehr Menschen: So wie bisher kann es nicht weitergehen, wenn die Menschheit die Folgen des Klimawandels noch halbwegs im Griff behalten will. Ein Zauberwort wird dabei immer wieder genannt: Energiewende. Dafür wurde in Singen bis ins vergangene Jahr hinein gebaut. Nur was? Der Lösungsbuchstabe passt ins Feld Nummer 20.

Ein neues Schalthaus an der Bundesstraße 34. Dadurch soll unter anderem möglich werden, dass mehr Privathaushalte Ladesäulen oder Anlagen für die Stromerzeugung betreiben können. (Buchstabe E)

Eine neuartige Anlage zur Stromerzeugung. Hinter den Kästen an der Wand verbirgt sich modernste Technik, die mithilfe von Infraschall komplett ohne Energieverbrauch praktisch unbegrenzt Strom herstellen kann. (Buchstabe K)

Ein experimenteller Knoten fürs Leitungsnetz, der es ermöglicht, Wasserstoff in Strom umzuwandeln und umgekehrt. (Buchstabe H)

Eine Chance für Nah- und Fernverkehr?

Bahnlinien sorgen immer für Gesprächsstoff – so auch eine kleine Lokallinie, die auf den schönen Namen Etzwiler Bahn hört. Weshalb war der Schienenstrang, der Singen mit Etzwilen in der Schweiz verbindet, in der Diskussion? Der Lösungsbuchstabe gehört ins Feld Nummer 4.

Die Gleise sollen nach dem Willen der Kommunalpolitik in Singen und Rielasingen-Worblingen abgebaut und durch einen Radweg ersetzt werden. (Buchstabe U)

Die Deutsche Bahn plant eine neue Direktverbindung von Singen nach Mailand – die ausgerechnet über die beschauliche Strecke mit ihrer historischen Rheinbrücke führen soll, weil alle anderen Strecken überlastet sind. (Buchstabe L)

Das Stuttgarter Verkehrsministerium hat die Wiederinbetriebnahme für den Personenverkehr angeregt. Seitdem tobt die Diskussion darüber, wie umfangreich die Reaktivierung sein soll. (Buchstabe A)

Ein Weihnachtsmarkt unter neuen Vorzeichen

Der Gottmadinger Gewerbeverein war vorsichtig und hat seinen Weihnachtsmarkt, der schon mehrfach wegen Corona ausfallen musste, durch ein anderes Ereignis ersetzt. Wie hieß es? Der Lösungsbuchstabe passt ins Feld Nummer 10.

Sternenzauber (Buchstabe O)

Winterzauber (Buchstabe T)

Adventszauber (Buchstabe B)

Ein Bad und viele Interessen

Ein Bad ist eine feine Sache, vor allem wenn es in einer Halle liegt. Denn dann kann man auch im Winter planschen oder schwimmen. Die Stadt Singen besitzt ein solches Hallenbad. Doch worüber hat der SÜDKURIER im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Bad berichtet? Der Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 13.

Das Singener Hallenbad ist im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. (Buchstabe S)

Das Hallenbad muss für eine Vergrößerung des Fußballstadions weichen. (Buchstabe F)

Das Hallenbad wird selbst vergrößert und soll in den nächsten Jahren zu einem Thermalbad mit Saunalandschaft anwachsen. (Buchstabe R)

Hilferuf der Bürgermeister

Der Engener Bürgermeister Johannes Moser ist auch Kreisvorsitzender des Gemeindetags – und damit oberster Interessenvertreter der Bürgermeister im Landkreis. Im Oktober hat er sich mit einem flammenden Appell an die Öffentlichkeit gewendet. Worum ging es? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld Nummer 1.

Bei Bürgermeisterwahlen der vergangenen Jahre war jeweils eine regelrechte Kandidatenschwemme zu beobachten. Damit die Wahlzettel nicht zu unübersichtlich werden, fordern Moser und sein Steißlinger Amtskollege Benjamin Mors stellvertretend für die Bürgermeister des Kreises, die Höchstzahl der Kandidaten zu begrenzen. (Buchstabe Z)

Moser und Mors warnten im Namen der Bürgermeister des Kreises vor einer Überforderung der Gemeinden. Tenor: Bund und Land laden zu viele Aufgaben bei den Kommunen ab, ohne mit Geld oder Personal oder beidem zu unterstützen. (Buchstabe E)

Die Verwaltungen in den Rathäusern wurden den Bürgermeistern zu unübersichtlich. Moser und Mors appellierten daher an Bürger, mehr Aufgaben in die eigenen Hände zu nehmen, um die Teams in den Verwaltungen kleiner und übersichtlicher machen zu können. (Buchstabe M)

Sorgen bei Getränke-Unternehmen

Die Wirtschaftstätigkeit hat im vergangenen Jahr nachgelassen, auch als Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wie betraf das die Getränke-Unternehmen in unserer Region? Der Lösungsbuchstabe gehört ins Feld Nummer 7.