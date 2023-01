Der erste Schritt ist getan: Die ersten fünf Buchstaben zum Jahresrückblicksrätsel 2022 sind geschafft. War‘s leicht oder sind Sie an Ihre Grenzen gestoßen? Jetzt folgt der zweite Streich – und der hat es in sich, versprochen. Fünf Buchstaben stehen im zweiten Teil unseres Rätsels noch aus. Eigentlich ein Klacks – oder vielleicht doch nicht? Unser Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schaut auf www.suedkurier.de

Ist es ein Flugzeug?

Wahnsinn, was da im Sommer über dem Engener Himmel zu sehen war. An diesem Tag kam es mitten in der kleinen Hegau-Stadt auf Millimeterarbeit an. Die Arbeiten hatten ein bisschen was von überdimensionalem Legospielen. Dafür wurde sogar die Hegau-Straße gesperrt. Was war da eigentlich los? Die Antwort kommt ins Feld 2.

Angela Merkel war zu Gast auf der Höri. Die ehemalige Bundeskanzlerin kehrte im Gasthaus Hirschen in Horn ein. Da es mit Flugplätzen allerdings auf der Halbinsel eher mau aussieht, landete Merkel mit ihrem Privatjet in Engen. Denn was viele nicht wissen: Mitten durch Engen verläuft eine Notlandebahn für kleinere Privatmaschinen. (Lösungsbuchstabe G)

Für die Sanierung der Bahnunterführung in der Ballenbergstraße musste ein Spezialkran aufgestellt werden, der tonnenschwere Betonteile über die Straße hieven musste. Die Arbeit glich einer Art Kran-Ballett. (Lösungsbuchstabe S)

Bei Grabungsarbeiten zur Straßensanierung sind die Archäologen auf eine Siedlung der Bronzezeit gestoßen. Hierbei verdichteten sich die Anzeichen, dass der Ur-Randener, auch Bronze-Tengener genannt, dort seinen Ursprung genommen hat. (Lösungsbuchstabe L)

Die Hegau-Straße in Engen wurde in 2022 gleich mehrmals für Tage und Stunden gesperrt. Was war denn da los? | Bild: Matthias Güntert

Auf Grundstückssuche

Quasi direkt nach der Hilzinger Kirchweih und dem Tengener Schätzele-Markt fielen dem Landkreis gleich mehrere Grundstücke im ganzen Hegau ins Auge. Wofür werden diese überhaupt gebraucht? Die Antwort kommt ins Feld 3.

Für das Aufstellen von Leichtbauhallen. Dort soll zusätzlicher Platz für geflüchtete Menschen geschaffen werden. Die erste dieser Leichtbauhallen soll Anfang dieses Jahres in Rielasingen-Worblingen stehen. (Lösungsbuchstabe K)

Für die ersten Wohnprojekte der neuen Baugenossenschaft Ganzer Hegau. Mithilfe der Baugenossenschaft soll der Wohnungsnot begegnet werden. Die ersten Bauvorhaben werden auf den Festzeltplätzen in Tengen und Hilzingen entstehen. (Lösungsbuchstabe F)

Die neue Atemschutzübungsstrecke der Feuerwehr soll nicht nur in Rielasingen verwirklicht werden, sondern sich auf mehrere Standorte verteilen. (Lösungsbuchstabe H)

Das Rätsel, die Gewinne und wie man teilnehmen kann

Die Gewinnchancen sind hoch beim beliebten Jahresrückblickrätsel des SÜDKURIER. Angesichts der zu erwartenden Einsendungen mit dem richtigen Lösungssatz (im vergangenen Jahr waren es rund 200) bestehen relativ gute Aussichten auf Fortunas Gunst. Zu gewinnen gibt es:

Reiseklassiker Gemeinsame Sache machen das Reiseunternehmen Growe Reisen und die Singener Ausgabe des SÜDKURIER bei der Verlosung eines Wochenendes für zwei Personen in den Schweizer Alpen. Zu den Höhepunkten der Reise zählen Fahrten mit dem Bernina- und dem Glacier Express mit Aussichten auf die Gletscherwelt der Alpen. Freizeitpark Ein Familienerlebnis für vier Personen stiftet der Europapark in Rust. Einen Tag lang können die Gewinner Shows, Bahnen und die besondere Atmosphäre im Park genießen. E-Auto-Test Mit Thüga Energie geht es auf freie Fahrt! Verlost wird ein Wochenende, an dem der Gewinner einen VW ID3 testen kann – inklusive kostenlosen Ladens an den eigenen Ladesäulen und einem Essen im Hotel Hirschen in Horn. Musical-Abend Zwei Mal zwei Eintrittskarten für einen Theaterabend in der Stadthalle gibt es vom Betreiber KTS. Am Sonntag, 29. Januar, um 20 Uhr heißt es „Brodas Bro“. Die Tanztruppe aus Spanien vereint im aktuellen Programm unterschiedliche Tanzstile wie Hip-Hop und Street Dance mit Artistik, neuester Video- und Lichttechnik und einer großen Portion Humor! Museumsbahn-Fahrt Der Verein zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen-Singen stiftet ein Gruppenerlebnis für fünf Personen mit der Museumsbahn. Fahrmöglichkeiten sind am Sonntag, 14. Mai, nach Stein am Rhein, am 4. Juni als Rundfahrt über Schaffhausen, am Sonntag, 10. September, zum Museumsbahnfest in Rielasingen sowie am Sonntag, 1. Oktober, als Rundkurs über Schaffhausen. Hegau-Rundflug Die Segelfluggruppe Binningen ist bereit zum Abflug und stellt für das Jahresrückblickrätsel auch in diesem Jahr einen Rundflug für eine Person über den Hegau in einer Propellermaschine zur Verfügung. Genuss-Paket Die Singener Betreiber von „Büffel Bill“ stellen eine Delikatessen-Box zur Verfügung. Damit kann ein Gewinner Büffel-Produkte vom Mozzarella bis zur Bratwurst probekosten. So nehmen Sie teil An der Verlosung der Preise nimmt teil, wer der Redaktion die Lösung des Rätsels bis Freitag, 20. Januar, telefonisch zukommen lässt. Wer sich schon sicher glaubt, ruft unter der SÜDKURIER-Nummer (0 13 79) 37 05 00 40 an. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse, Telefonnummer und die Lösung nennen. Teilnehmen können alle Abonnenten der digitalen und gedruckten Angebote des SÜDKURIER. Die Namen der Gewinner werden in der Zeitung bekannt gegeben.

Bild: Tesche, Sabine

Nachbarn, deren Verhältnis 2022 getrübt wurde

Die Stimmung zwischen Singen und Radolfzell war im Jahr 2022 nicht die beste. Warum eigentlich? Die Antwort kommt ins Feld 15.

Im Jahr 1975 ist bei Kartierungsarbeiten ein schwerwiegender Fehler unterlaufen: Bohlingen wurden fälschlicherweise zu einem Singener Stadtteil. Dabei hätte es eigentlich ein Stadtteil von Radolfzell werden müssen. Dies wurde im Vorfeld der 1250-Jahres-Feier in diesem Jahr deutlich. Das ganze Dorf ging darauf auf die Barrikaden, um bei Singen bleiben zu dürfen und skandierte über Wochen hinweg jeden Montag: „Wir sind vu Singe, vu Singe und nicht vu Radolfzell!“ (Lösungsbuchstabe N)

Der Singener Gemeinderat hat in einer Mammutsitzung über sieben Stunden und 23 Minuten den über Jahre geltenden Rekord aus Radolfzell geschlagen. Dort dauerte die längste Sitzung sieben Stunden und vier Minuten. Der Versuch der Radolfzeller Stadträte, sich diesen Rekord zurückzuholen, scheiterte kurz vor Weihnachten kläglich. (Lösungsbuchstabe L)

Sowohl Singen als auch Radolfzell bewarben sich mit je einem Grundstück für den angestrebten Klinikneubau. (Lösungsbuchstabe R)

Im Spätsommer hatten etliche Bürgermeister aus dem Hegau genug: Gemeinsam verfassten sie einen Brandbrief. | Bild: Matthias Güntert

Der Stress-Brief 2022

Apropos Stress: Der Hegau kämpfte ein halbes Jahr lang mit dem gleichen Problem. Die Hegau-Bürgermeister schlossen sich dabei zu einem Bündnis zusammen und formulierten in einem gemeinschaftlichen Brandbrief ihren Unmut über unhaltbare Zustände. An wen richtete sich der Brief? Die Antwort kommt ins Feld 19.

An die Deutsche Post. Denn über Monate hinweg kamen Briefe gar nicht an, nur vereinzelt oder in erheblichen Abständen zum Absendedatum. (Lösungsbuchstabe D)

An Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn der Hegau sei mittlerweile so schön, dass er laut den Bürgermeistern ein eigener Landkreis werden sollte. Hilzingen, das mitten im Hegau liegt, sollte Kreisstadt werden und Bürgermeister Holger Mayer Landrat. (Lösungsbuchstabe T)

An die Landeszentrale in Berlin, Zuständigkeitsgebiet Doppel-Gemeinden. Dort wurde beschlossen, alle Doppel-Gemeinden in Deutschland aufzuteilen. Ärgster Gegenwind kam hierbei aus Rielasingen-Worblingen und Mühlhausen-Ehingen. (Lösungsbuchstabe S)

Sie setzten im Sommer 2022 den den Saal der Stadthalle ins richtige Licht: Markus Brodbeck von der KTS zusammen mit Christian Hug und Laurin Hartung von der Firma Elektro Technik Hug. | Bild: KTS Singen

Neue Lampen für die gute Stube

Erst Corona, dann das Kreisimpfzentrum: Die Installation der neuen Lampen in der Singener Stadthalle hat sich länger hinausgezögert als geplant. Wie viele Leuchten wurden denn überhaupt ausgetauscht? Die Antwort kommt ins Feld 14.